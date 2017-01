„Nekoukám do oken,“ říká fotograf Válek

Dvůr Králové - Fotograf ze Dvora Králové mapuje město a okolí pomocí dronu. Jeho snímky uchvacují známé i ty, s nimiž se nikdy nesetkal. Fotky mají na internetu a sociálních sítích obrovskou sledovanost.

Ladislav Válek ze Dvora Králové svůj život zasvětil fotografii a videu. V roce 2002 založil grafické studio, které ho živí. Vytváří webové prezentace nebo třeba reklamní videa. Jeho velkým koníčkem se stal ale i moderní výdobytek, běžně známý jako dron. „Je to nový rozměr k videotvorbě, kterou se zabývám celý život," přemítá Válek.

Z PTAČÍHO POHLEDU

Létající zázrak se pro něho stal koníčkem a profesním doplňkem. Ačkoliv ho nepoužívá pro komerční účely, jeho snímky z přehrady Les Království a dalších míst se tradičně na internetu těší velkému zájmu. Přináší totiž úplně jiný rozměr vnímání prostředí.

„Dronem létám obvykle maximálně do výšky 120 metrů, chci na něho vidět. Vybírám si úhly, pozice i snímky. Vlastně všechny fotky jsou z téhle perspektivy jiné," popisuje Válek. „Z letadla je země spíš plochá a budovy splývají se zemí. Ze zdola to zase každý už zná. Dron nabízí úplně jiný úhel, je to hezké, jiné. Já říkám, že jsou to fotky z ptačího pohledu," usmívá se Ladislav Válek. Ostatně, přesně tak pojmenoval i internetové stránky, kam fotky, převážně z Podkrkonoší, umísťuje: zptacihopohledu.cz.

Používání dronu reguluje zákon. Kvůli bezpečnosti se například nesmí létat na místech, kde se pohybují lidé, fotografie lze pořizovat jen pro soukromé účely. Komerční používání dronu je totiž podmíněno získáním licence. „Já tohle dělám pro zábavu. Drony mě neživí. Lidem se ty fotky líbí, a to mě na tom baví," říká Ladislav Válek. Má ale výhodu, je držitelem průkazu pilota, díky kterému přesně dokáže odhadnout letecké podmínky i místa, kde s dronem není vhodné létat.

DOMADĚL VS. PROFI DRON

Pohledy z výšky si před lety Válek zamiloval při sportování. „Dělal jsem paragliding, ale přišlo mi to stále nebezpečnější, tak jsem toho zanechal," vzpomíná a pokračuje: „Začal jsem hledat postupně jinou cestu, jak dostat obrázek dolů."

Začal s klasickými RC modely letadel. Svůj první díl na dron si koupil v roce 2011. V době, kdy byla sériová výroba dronů ještě v plenkách, si zkoušel sestavit vlastní modely za pomoci součástek z Jižní Korei. „Němci měli drahou technologii, Čína ještě neměla co okopírovat. Pořídil jsem si řídící jednotku a nějaký skelet. Dopisovali jsme si s Korejcem, jak dron uvést do provozu. Dal jsem to dohromady, začalo to létat a dělal jsem první pokusy. Byly hrozné. Videa byla rozmazaná, protože drony neměly stabilitu," vzpomíná na začátky. „Po letech piplání se s vlastním dronem mi za výhodnou cenu kamarád sehnal profesionální. A zjistil jsem, že to, co tady dělám roky na koleni, je už dávno vyřešené. A že sám bych se na tuhle úroveň nikdy nedostal," ukazuje Válek, který ve Dvoře Králové vede také kroužek filmařů pro děti, svého fotografického pomocníka.

DVACET MINUT A DOLU

Dron ovládá vysílačkou přes tablet, umístěný na vysílačce s dvěma páčkami. Jimi určuje let, koordinuje úhel fotoaparátu a na aplikaci si zase může určovat běžná fotografická nastavení. V současné době je už přitom na trhu široká škála modelů, od ryze amatérských po vysoce profesionální. Liší se výbavou a pochopitelně i cenou.

Model, který používá fotograf ze Dvora Králové, ve vzduchu vydrží kolem 20 minut, dobíjení trvá hodinu. Dron nabízí mnoho automatických či poloautomatických funkcí, kdy například sám létá po přednastavené trase.

A jak se Ladislav Válek dívá na ty, kteří jeho dron vyhání? „Chápu, že to někomu může být nepříjemné. Snažím se nelétat nad cizími domy. Rozhodně ale nekoukám lidem do oken, nechci narušovat ničí soukromí. Je potřeba si ale uvědomit, že některé internetové mapy toho prozradí mnohem víc," říká fotograf, jehož snímky památek, kostelů a přírody obdivují stovky i tisíce fanoušků.

Co je dron?



Dron, kvadrokoptéra, hexakoptéra, multikoptéra. Ještě před několika lety takřka neznámé pojmy, které veřejnost znala především z oblasti vojenství. Vyvíjeny byly pro monitorovací, průzkumné, či špionážní operace v hloubi nepřátelského území.



V posledních letech však tato zařízení zažívají obrovský společenský boom. Jedná se o malá zařízení obvykle čtvercové konstrukce, tiše proplouvají vzduchem a natáčí, nebo fotí okolní krajinu. Fotografové díky dronům získávají specifické záběry a snímky, které bychom byli schopni pořídit pouze pomocí klasického vrtulníku s pilotem. V posledních letech vnikla na trh celá řada zařízení, mnohá z nich jsou finančně dobře dostupná, přesto velmi kvalitní.