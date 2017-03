Nemocnice má novou dozorčí radu, předsedou se stal podnikatel Kasper

Trutnov - Nová dozorčí rada nemocnice ve čtvrtek pozdě odpoledne poprvé zasedla k jednání spolu s náměstkem hejtmana a krajským radním, zodpovědným za zdravotnický rezort, Alešem Cabicarem a zástupci vedení nemocnice. Tu nyní po odvolání ředitele Romana Koudeleho vede lékař Martin Šimák.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Členy dozorčí rady jsou nově lékaři Jiří Adam, Silvie Šidáková, Jozef Kochan, dále starosta Žacléře Miroslav Vlasák, trutnovští podnikatelé Roman Béla a Rudolf Kasper. Posledně jmenovaný se stal jejím předsedou.

Na večerním setkání s novináři opět nezazněl žádný konkrétní důvod, proč byl odvolán ředitel Roman Koudele. Pojem špatné interpersonální vztahy musí zřejmě novinářům a veřejnosti stačit. Všichni řečníci však hovořili o tom, že situace v nemocnici byla neúnosná a že je potřeba ji hlavně z personálního hlediska stabilizovat.

„Areál je v rámci holdingu stavebně v dobrém stavebně technickém stavu. Nemocnici však netvoří jen stěny objektů, ale hlavně lidi. Jestliže celý tým nebude fungovat jako hodinky, může vám být sebehezčí barák k ničemu," prohlásil mimo jiné krajský radní Aleš Cabicar. „Dostávaly se k nám znepokojivé informace a nebyly to jen anonymy, které svědčí o tom, že personální vztahy, které nebyly v pořádku, se mohou v trutnovské nemocnici výrazně zhoršovat a tomu jsme právě chtěli zabránit," zopakoval pro Deník šéf Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Miroslav Procházka. Zároveň ovšem připustil, že si špitál loni ekonomicky vedl slušně. "Podařilo se získat akreditaci, což je skvělé, jsem za to velmi rád a je to výrazný posun. Hospodářské výsledky - přibližně 1,5 milionu korun v mínusu za loňský rok je vynikající výsledek na rozsah činností z loňska. Nemocnice na tom rozhodně není tak zle," konstatoval.

Morální podporu nové dozorčí radě nemocnice vyjádřil trutnovský starosta a člen krajského zastupitelstva Ivan Adamec. „Přál bych si, aby došlo ke stabilizaci. Personální problémy nezačaly teď, ale táhnou se už léta. Možná je potřeba změnit klima. Je zřejmě nutné začít s novým vedením a vybrat někoho, kdo to tady nejen přežije, ale kdo trutnovskou nemocnici pozvedne. Bude záležet hodně i na primářích. Pokud se nebudou starat o to, jak fungují jejich lékaři, ale hlavně zdravotnický personál, který kolikrát udělá víc práce z hlediska psychiky pacientů, tak budeme poslouchat pořád negativní reakce. Je potřeba s tím pohnout. Budu rád, když se na tom všem shodneme na všech úrovních," řekl mimo jiné Ivan Adamec.

Výběrové řízení na funkci šéfa špitálu a zároveň předsedu představenstva trutnovské nemocnice končí v pondělí 20. března. „Zatím máme jednu přihlášku," konstatoval radní kraje Aleš Cabicar. Deník zjistil, že jde o člověka, který už obecně funkci ředitele nemocnice vykonával. „Jeho životopis jsem podrobně nestudoval, teď vám proto ani neřeknu, z kterého je regionu. Během víkendu může dorazit dalších dvacet přihlášek," odpověděl vyhýbavě Miroslav Procházka na otázku, zda jde o na Trutnovsku známou osobnost.