Neziskovky z Jestřebích hor a Podkrkonoší dostanou granty

Podkrkonoší - Neziskové organizace z Podkrkonoší se mohou také v letošním roce těšit na příspěvek z grantového programu obecních svazků, působících v regionu Úpicka a Královédvorska.

Svazek obcí Jestřebí hory podporuje spolky a sdružení už více než deset let. V tomto roce mezi 17 žadatelů, kteří se ucházeli o finanční podporu, rozdělil 70 tisíc korun. „Celkem jsme přijali žádosti za téměř 160 tisíc korun, což je značný převis oproti vyčleněné částce v rozpočtu. Přesto byli podpořeni všichni žadatelé. Také letos se i díky grantům mohou lidé těšit na zajímavé akce v našich obcích. Namátkou jmenujme vlajkovou loď regionu Koletovu Rtyni, Vízmburské kulturní léto, dálkový pochod Krvavej Čepelka a jiné sportovní nebo třeba hasičské akce. Podpora svazku směřuje i do Muzea zemědělství, řemesel a lidových tradic nebo jubilejnímu 40. ročníku fotbalového turnaje HAPO," vyjmenovala Radka Jansová z Místní akční skupiny Království Jestřebí hory. Granty ale rozdělovalo také Společenství obcí Podkrkonoší. To mezi žadatele vyčlenilo částku 50 tisíc korun. „V letošním roce se sešlo devět žádostí s celkovým finančním požadavkem ve výši 75 tisíc korun. Podpořeni byli všichni žadatelé, a proto se můžeme těšit na mnoho zajímavých akcí. Kulturní život v regionu podpoří například Pilníkovský písničkář či Krkonošsko-jizerské rockování," sdělila Radka Jansová.