Nová kamera hlídá stezku, na které pachatel zaútočil nožem

Trutnov - Městská policie v Trutnově stále zdokonaluje kamerový systém. V současné době disponuje 24 kamerami. Celkem 11 z nich se dočkalo během loňského roku digitalizace.

Pořízené obrazy z kamerových bodů mohou strážníci sledovat na dohledovém pracovišti, kde se nachází nová telestěna. „Máme i jeden nový bod, a to na cyklostezce směrem na Horní Staré Město. Můžeme tak monitorovat pohyb na stezce, kde nedávno došlo k případu vážného ublížení na zdraví bodnutí nožem," připomíná neblahou událost ředitel městské policie Radek Svoboda.

Letos mají přibýt ještě dva až tři kamerové body na předem vytipovaná trutnovská místa. Kamery strážníci považují za důležité z hlediska situační prevence. „Jednoznačně přispívají ke snížení pouliční kriminality a vandalismu v monitorovaných oblastech a ke zvýšení objasněnosti těchto negativních jevů," konstatuje Radek Svoboda. „Kamery zvyšují pocit bezpečnosti lidí. Svou působností odrazují pachatele případného protiprávního jednání. Navíc je možná okamžitá reakce, a tím i předcházení narušování veřejného pořádku," vysvětluje ředitel městské policie a připomíná, že záznamy z kamer často slouží státní policii pro potřeby šetření událostí, k nimž v jejich záběru dochází.

Turnovští připravují výstavbu expozice horolezectví

Turnov - Park u turnovského letního kina bude brzy na roztrhání. Vloni sem v rámci Staročeských trhů přišlo přes třináct tisíc lidí. Letos trhy poněkud poznamená začínající výstavba expozice horolezectví, která vznikne v Muzeu Českého ráje. Stavaři začnou 1. března s demolicí v prostoru dnešního atria. Bourání má do konání trhů skončit a bezprostředně nato začnou růst základy stavby. „Během trhů nebude umístěna scéna v atriu, nahradí ji malá scéna u Kamenářského domu s programem pro děti. Počítáme s tím, že trhovci by letos měli zabrat větší prostor, než bývalo zvykem. Tržnice se rozšíří k letnímu kinu a do horní části parku," přibližuje ředitelka muzea Vladimíra Jakouběová.

Lomnická magistrála je parádní

Lomnice nad Popelkou - Příhodné sněhové podmínky nabízí milovníkům bílého sportu lyžařské běžecké vyžití, které se nachází na pomezí Českého ráje a Podkrkonoší. Páteřní trasa magistrály kopíruje Zlatou stezku a dopřává výhledy na Krkonoše, Jizerské hory a Český ráj. Hlavní okruh měří přibližně 25 km a za dobrých sněhových podmínek lze využít až 35 km upravených běžeckých stop. O magistrálu se pečlivě stará lomnický lyžařský sportovní klub za finanční podpory města Lomnice nad Popelkou. Upravuje ji rolbou v šířce 5 metrů. V lyžařském areálu v Popelkách se dále nacházejí volně přístupné běžecké tratě v délkách 2, 3, 4 a 5 kilometrů.