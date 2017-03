Nový šéf Mebysu Gaisler: Nabídka sportovišť je dostatečná

Trutnov - Společnost Mebys v Trutnově je správcem všech sportovišť a také bytového fondu. Má nového ředitele. Po zesnulém Martinu Veselém se jím stal Petr Gaisler.

Zimní stadion v TrutnověFoto: Archiv

Byty a sportoviště - to jsou témata v centru zájmu veřejnosti všude. Nejinak je tomu i v Trutnově. Nový šéf v rozhovoru pro Deník například prozradil, že TJ Lokomotiva najde zřejmě nové kanceláře v Národním domě.

Nastoupil jste do náročné funkce ředitele společnosti Mebys, která má na starosti nejen sportovní zařízení města, ale i bytový fond. S čím se budete muset nejvíc potýkat?

"Vzhledem ke specifičnosti provozu sportovišť, kdy musíme zajistit bezproblémový provoz nejen pro návštěvníky sportovních zařízení, ale i pro sportovní oddíly, budu se více věnovat sportovištím. Bytová část je konsolidovaná, opravy bytového fondu probíhají podle schváleného rozpočtu."

Dosud jste působil v Mebysu na jiném postu. Kdo vás nahradí? Chystáte nějaké personální změny?

"Ve funkci jsem 1,5 měsíce. Náhradu za sebe na pozici stavebního technika teprve začnu hledat, i když určitou představu již mám. Co se týká celkových personálních změn, tak žádné tzv. zemětřesení nechystám."

Sportoviště veřejnost zajímají. Lidé se například ptají, proč není využitý fotbalový trávník na atletickém stadionu, který je několik let po velmi nákladné rekonstrukci. Co se stalo a je šance na změnu?

"Fotbalový trávník je v majetku fotbalového oddílu. MEBYS Trutnov s.r.o. se stará pouze o tribunu na fotbalovém areálu."

Jak vůbec vidíte osud sportovišť v Trutnově? Čeká je pozitivní vývoj?

"Jsem hluboce přesvědčen, že trutnovská sportoviště se budou dále rozvíjet, neboť se mají postupně rekonstruovat. Prvním krokem je rekonstrukce Na Nivách, dále bude následovat krytý bazén. Vzhledem k finanční náročnosti rekonstrukcí nejde provést vše v krátkém časovém horizontu a musí se tedy plánovat postupně."

Na Nivách má vzniknout nové Středisko volného času. Dosud tam sídlila TJ Lokomotiva. Kam se zaměstnanci přestěhují?

" TJ Lokomotiva dostala nabídku od města Trutnov na kanceláře v Národním domě."

Zůstane rekonstruovaný objekt na Nivách ve správcovství Mebysu?

"Podle posledních informací, po rekonstrukci Niv se o ně bude starat Středisko volného času."

Co se stane se sportovišti? Hovoří se například o zániku ricochetu a posilovny. Můžete veřejnosti přiblížit, jak budou na Nivách současná sportoviště fungovat?

"Provoz Niv bude ukončen pro oddíly k 31. červnu letošního roku. Pak musíme přes léto před rekonstrukcí vše demontovat a uklidit. Po obnově bude areál Niv plně využívat Středisko volného času. Z oddílů se vrátí judo a možná košíková pro veřejnost. Ricochetové kurty a posilovna končí. Nabídka těchto sportů je v Olympu v Poříčí."

Patří pod Mebys i hřiště pro psy za koupalištěm? Pokud ano, bude se nějak ještě zkvalitňovat?

"Hřiště pro psy za letním koupalištěm pod MEBYS nepatří."

Jak ovlivní dění u stadionů letošní chystaná rekonstrukce ulice, která kolem nich vede? Jaká opatření budou přijata?

"Oprava této silnice se chystá na podzim letošního roku po skončení letní sezóny. Realizovat ji bude město Trutnov, a to určitě s ohledem na sportovní areály."

Trutnov má jednu sportovní halu a několik tělocvičen pro třicet tisíc lidí. Hovoří se o výstavbě curlingové haly. Opravdu se chystá? Neuživila by se v Trutnově další hala ještě pro jiné sporty?

"O výstavbě nové curlingové haly jsem neslyšel. Myslím si, že Trutnov má více než jednu sportovní halu (hala na Komenského, gymnázium, sokolovna a další tělocvičny, venkovní hřiště u gymnázia, v Horním Starém Městě atd… Po rekonstrukci přibydou Nivy). Myslím si, že nabídka sportovišť je pro Trutnov dostatečná. "

Do zimáku teče, je tam lidem zima. Je v tomto směru možná nějaká náprava?

"Na zimním stadionu jsme v loňském roce provedli nátěr nosné konstrukce střechy. Letos je v plánu oprava střešní krytiny. Aby se zlepšil komfort pro návštěvníky, musí projít zimní stadion nákladnou rekonstrukcí."

Kromě sportovišť spravuje Mebys byty, které jsou v majetku města. Kolik jich v současné době v Trutnově je?

"MEBYS Trutnov s.r.o. v současné době spravuje zhruba 800 bytů a nebytů v majetku města Trutnov."

Na radnici hovoří o tom, že se v současné době žádné prodeje bytových domů nechystají. Je to pravda?

"Ano je to pravda."

Po zrušení zásad o prodeji, kdy bylo možné nabízet nájemníkům privatizovat městské byty za přijatelnou cenu, se lidé v bytových domech nyní obávají, že na byty, pokud by se prodávaly, finančně nedosáhnou. Co je tedy vlastně čeká, pokud by eventuální nabídku na odkup odmítli?

"Zásady o prodeji bytových domů jsou zrušené kvůli kolizi s novým občanským zákonem. Město Trutnov hledá cestu, jak v současné době prodávat byty za rozumnou cenu. Pokud se žádná možnost nenajde, byty nadále zůstanou v majetku města a pro nájemníky se nic nemění. Tak jsem to pochopil na posledním jednání zastupitelstva města Trutnov."