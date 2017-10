OBRAZEM: Koncert tria polské klavíristky Agnieszky Derlak

Vrchlabí - Zatím největšího sportovního svátku ve své krátké historii se v pátek odpoledne dočkal moderní fotbalový stadion na kraji Vrchlabí. Za dějiště třetího utkání v nově vzniklé Elitní lize si jej vybral národní tým České republiky do dvaceti let. V roli soupeře do brány Krkonoš zavítali mladíci z Polska.