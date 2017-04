Ohně plápolají, hasiči varují

Trutnovsko - Na řadě míst regionu plápolají v neděli večer čarodějnické ohně, při kterých se scházejí velké skupiny lidí. Hasiči nabádají k opatrnosti. Co doporučují a před čím varují?

Čarodějnice v neděli hořela také v Babí u Trutnova.Foto: Deník/ Jan Braun

Místo pro rozdělávání ohně by mělo být vzdálené minimálně 50 metrů od okraje lesního pozemku a řádně odděleno od hořlavého materiálu. Zakázáno je například rozdělávat oheň ve vysoké suché trávě nebo strništi. Lidé by při rozdělávání ohně měli dbát i na bezpečnou vzdálenost od stohů, obytných a hospodářských stavení. Oheň by se v žádném případě neměl nechávat bez dozoru a následně by se mělo zkontrolovat, zda je ohniště důkladně uhašeno, například zalité vodou nebo zasypané zeminou. Při samotném pálení by lidé měli mít po ruce hasební prostředky jako vodu, lopaty nebo hasící přístroje. Pálení by se mělo provádět jen za bezvětří.

Při rozdělávání ohně kdekoliv v přírodě či na volném prostranství by lidé v žádném případě neměli používat vysoce hořlavé látky jako například benzín, naftu nebo líh.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou fyzické, právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit Krajskému operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Při dodržování základních pravidel rozdělávání ohňů může proběhnout pálení čarodějnic bez tragických úrazů a ničivých požárů.