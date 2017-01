Olympiáda v Krkonoších? Poláci chtějí kandidovat, počítají i s českou stranou

Krkonoše - Olympiáda v Krkonoších? Alpské disciplíny vyjma sjezdu ve Špindlerově Mlýně, skoky a severská kombinace v Harrachově, snowboard a akrobatické lyžování v Peci pod Sněžkou a Malé Úpě. Tohle není aprílový žert, ale seriózní zpráva polského sportovního deníku Przeglad Sportowy.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Podle něj Poláci velice vážně uvažují o společné kandidatuře na pořádání zimních olympijských her na obou stranách Krkonoš v roce 2030. „Karpacz a Szklarska Poreba do toho jdou společně," oznámil starosta města Szklarska Poreba Miroslaw Graf s tím, že to s olympijskou kandidaturou myslí naprosto vážně, stejně jako se společnou organizací s českou stranou. Vymyšleno mají rovněž zahájení her ve Wroclawi a ukončení v Praze.

Bájnou myšlenku chtějí zhmotnit investicemi v rozsahu 15 miliard zlotých, tedy zhruba 95 miliard českých korun. Pro samotnou kandidaturu se počítá s 250 miliony zlotými (1,5 miliardy Kč). Plány mají jasné kontury s konkrétní představou o městech, kde by se zimní hry odehrávaly. „V Polsku by se uskutečnily hry ve městech Szklarska Poreba, Karpacz, Jelenia Góra a Szczyrk, v Čechách v Harrachově, Špindlerově Mlýně, Malé Úpě, Peci pod Sněžkou, Liberci a Praze, kde plánujeme závěrečný ceremoniál. Ten otevírací by byl ve Wroclawi," sdělil Tomasz Stanek, předseda komise sportu, turistiky a mezinárodní spolupráce z úřadu města Karpacz. „Vypadá to šíleně, ale je to pravda. Dlouho jsme diskutovali o tom, jak dostat naše centra do světové elity. Teď přišel čas říct nahlas o našich plánech. Chceme, aby se za 13 let objevili nejlepší sportovci světa v Krkonoších," řekl Stanek.

„Chceme využít výhodné infrastruktury se snadno dostupnými letišti ve Wroclawi a Praze a těžit i toho, že fotbalové Euro 2012, volejbalové mistrovství světa 2014 a mistrovství Evropy v házené 2016 představily Polsko jako spolehlivého a důvěryhodného partnera. Zpočátku skeptičtí Češi jsou již olympijské myšlence nakloněni. Teď nás čekají jednání s Českým olympijským výborem a polskou vládou. Víme, že bez ní nemáme šanci. Naším záměrem pak bude podepsat co nejdříve dokumenty s vybranými městy," pronesl starosta polského města Szklarska Poreba Graf.

Zimní olympijské hry se nyní dvakrát po sobě uskuteční v Asii. V příštím roce bude jejich dějištěm jihokorejský Pchjongčchang a v roce 2022 čínský Peking. O pořadateli her 2030 se bude rozhodovat zřejmě v roce 2023. Pod Sněžkou se měla olympiáda konat již v roce 1936, ale byla přesunuta do německého Garmisch-Partenkirchenu. O pořádání zimních olympijských her v roce 2022 už dříve usiloval Krakow. Město kandidovalo s přispěním Slovenska. Hry ale v roce 2014 občané odmítli v referendu a polské město kandidaturu stáhlo.

Povede se skutečně dostat Krkonoše mezi olympijské kandidáty? Jakou šanci by mohly mít na pořádání? Na to je velmi brzy a hodně napoví především to, kdo další bude chtít kandidovat. Poláci spoléhají na tři věci. Olympiádu a její organizaci chtějí pojmout ekologicky bez megalomanských záměrů a obludných staveb. Zimní hry teď budou dvakrát po sobě v Asii a proto je zřejmý předpoklad, že Mezinárodní olympijský výbor v dalších obdobích změní kontinent. A hlavně mají v sobě energii jít za svým velkým cílem. Jak říkají, je to síla lokomotivy, která je žene dopředu