Olympiáda: Co říkají k iniciativě Poláků krkonošská horská střediska?

Krkonoše - Při tradičním svatovavřineckém výstupu na Sněžku 10. srpna 2015 se poprvé začalo debatovat o možnosti konání zimních olympijských her v Krkonoších v roce 2030.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

„Seděli jsme společně na Sněžce a zástupci polského města Karpacz tam poprvé otevřeli tuto otázku," přiblížil Deníku starosta Malé Úpy Karel Engliš, kdy přišli Poláci poprvé s olympijskou ideou.

Oficiální jednání zatím neproběhla, nicméně polská strana se do nich nyní hodlá vrhnout. Na příští týden už se ohlásili představitelé dolnoslezského vojvodství do Harrachova. „Ano, příští týden přijedou a budeme tuto záležitost projednávat," potvrdila Deníku starostka Harrachova Eva Zbrojová. „Víme, že Poláci mají obrovský dotační projekt. Už jsme se bavili o tom, že v Harrachově by se konaly skokanské disciplíny a na polské straně běhy," doplnila. „Je to určitě zajímavý a odvážný projekt. Uvidíme, jak dopadne kandidatura, ale už samotné její podání znamená pro region hrozně moc. Podle mě je to dobře, že do toho Poláci takhle jdou," řekla. „Muselo by se ovšem něco stát především s můstky. Sice máme jednoho z pěti mamutích můstků na světě, ale v současné době je jeho stav tristní," upozornila starostka Harrachova.

„O myšlence olympijské kandidatury Krkonoš vím, s Poláky se o tom debatovalo. Ovšem žádné konkrétní záležitosti s námi nikdo neprobíral. Proto se k tomu v tuto chvíli těžko mohu vyjadřovat," poznamenal starosta Špindlerova Mlýna Vladimír Staruch.

Jak se dívají na olympijskou kandidaturu starostové dalších krkonošských středisek, kde by se mohly zimní hry konat? „Pokud to bude reálné, tak bychom to rozhodně uvítali. Záležitost kandidatury je samozřejmě hodně otevřená, realizace je zatím velmi neuchopitelná. Nicméně myšlenka to je velice zajímavá," uvedl starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek.

„Podporujeme to s mírou racionálního uvažování. Je to zatím vize a trochu fantazie. Ale shodli jsme se, že propojení jedněch hor a středisek dává větší smysl než mít olympiády v zemích, kde sportoviště vybudují a následně ani nevyužijí," řekl starosta Malé Úpy Karel Engliš.

Český olympijský výbor se zatím k aktivitě polských měst Szklarska Poreba a Karpacz podrobněji nevyjadřuje. „Nemáme k tomu informace, proto bychom tuto iniciativu neradi blíže komentovali," zprostředkoval mluvčí Českého olympijského výboru Marek Brodský názor předsedy ČOV Jiřího Kejvala.