Olympiáda? Vzor mají v Norsku

Krkonoše, Karpacz - Vášnivé diskuse rozpoutalo prohlášení polských měst Karpacz a Szklarska Poreba uspořádat zimní olympijské hry 2030 v Krkonoších, společně s českými středisky.

JDOU DO TOHO! Olympijské hry v Krkonoších nejsou fikce, říkají starosta polské Karpacze Radoslaw Jecek (vlevo) a radní Tomasz Stanek, šéf komise sportu a turistiky. Foto: DENÍK/Jan Braun

Olympijskou ulici, která se obtáčí kolem můstku s rekordním skokem Adama Malysze, už Karpacz má. Teď sní o tom, aby po ní v roce 2030 proudili nejlepší světoví sportovci při zimních hrách.

Pětitisícové město z polské strany Krkonoš, kam v loňském roce dorazily dva miliony turistů a mezi nimi davy Čechů, odhalilo ideje olympijské kandidatury. Sklidilo za to posměch, kritiku i ťukání na čelo. „Myslíme to opravdu vážně, chceme udělat olympiádu v Krkonoších. Je to reálné," přesvědčuje starosta města Radoslaw Jecek. V Karpaczi by mohla být olympijská vesnice. Kapacitu na to má, město disponuje 17 tisíci lůžky. „Chceme hry zorganizovat levně, ekologicky a s rozumem. Naším vzorem je olympiáda 1994 v norském Lillehammeru, to je inspirace," upřesňuje Tomasz Stanek, který za myšlenkou olympijské kandidatury stojí. „Krkonoše ničit nebudeme," zdůrazňuje.

Olympijské hry? Inspirací je Lillehammer

Nezdá se, že by negativní reakce, které zaplavily internet po zveřejnění plánu polských měst uspořádat v Krkonoších, a to i na české straně, zimní olympijské hry 2030, je jakkoliv vykolejily či přímo odradily.

„Víte, můžeme se koukat na sport v televizi, pít u toho pivo a diskutovat. To umí řada lidí. My ale chceme něco udělat, nesedět v křesle. Zapsat se do historie. Olympiáda je velká šance. A reálná, jakkoliv se to teď může zdát bláznivé," tvrdí v rozhovoru pro Deník Tomasz Stanek, šéf komise sportu, turistiky a mezinárodní spolupráce z Úřadu města Karpacz, který s myšlenkou olympijské kandidatury přišel.

Proč se domníváte, že mít olympiádu v Krkonoších je reálné? Spousta lidí si myslí opak a má vás za blázny.

Důvod, který nás přiměl k myšlence kandidatury, byla změna olympijských ideí od Mezinárodního olympijského výboru. Prezentoval je 13. prosince 2015 v Monte Carlu. Jeho nová filozofie, ukotvená v programu Agenda 2020, dává šanci kandidovat menším zemím. Nechce pokračovat ve způsobu gigantických her, ve které přerostly v poslední době, za obrovské peníze a často při devastaci krajiny. Kandidáti ubývají, skoro nikdo už to nechce v takovém rozměru dělat. MOV naopak preferuje původní olympijskou myšlenku, se sázkou na region, spolupráci více zemí, ekologii, bez nutnosti stavět na zelené louce megalomanské stavby, které po hrách zůstávají bez využití.

Není olympiáda v Krkonoších pouze mediální bublina?

Olympiáda v Krkonoších není fikce. Naše idea má tři hlavní body. Mít hry nejlevnější, nezničit přírodu a ukázat společnou práci dvou zemí v Evropě. Je potřeba to udělat hlavou, moudře a s dobrými lidmi, odborníky. Vybudovat tým polsko-českých expertů. Angažovat opravdové profesionály v jednotlivých oborech tak, abychom vše naplánovali a připravili s maximální pečlivostí. S kvalitou a rozumem na správném místě. Nepoženeme se do žádných nereálných záležitostí.

Lidé se bojí, že olympiáda zničí Krkonoše.

Pane, já nejsem blázen. Taky žiju v Krkonoších. Chceme si naše hory uchovat ve své podobě. A prezentovat je před celým světem. Myslím, že tenhle nádherný kraj si to zaslouží. Proč by nemohla být olympiáda v regionu, kde mají hory svůj domov, opravdový, nikoliv uměle vytvořený? Navíc bez megastaveb. Žádné takové neplánujeme. Vždyť ve Wroclawi je letiště a nový stadion pro 44 tisíc diváků, kde se úspěšně pořádalo EURO 2012. Tam může být klidně zítra slavnostní zahájení. V Jakuszycích-Szklarske Porebě se začíná stavět moderní areál pro běžecké lyžování, už se tam konal Světový pohár. Ani v Čechách není nutné budovat něco úplně nového. Jen vylepšit to, co existuje. Beru to jako velkou šanci zrekonstruovat sportoviště v Krkonoších. A hlavně nezůstanou nevyužitá, jako se to často stalo po olympiádách.

Megalomanské hry odmítáte dělat. Jaké tedy?

Chtěli bychom dát hrám atmosféru a romantiku, kterou měly v norském Lillehammeru 1994. To je naše inspirace a vzor. Nádherná olympiáda v menším městě, které má 27 tisíc obyvatel. V Krkonoších by byla ve dvou zemích a rozložená do více míst, která jsou přitom blízko u sebe.

Olympiáda, to nejsou přebory v lyžování. Nemáte obavu jít do tak velkého podniku?

Velkého? Olympiáda je ta největší sportovní akce na světě. Je potřeba ukázat charakter, že se nebojíme a ukázat celému světu, že jsme tady! Že to dokážeme. Máme na to koule!!

Troufáte si hodně.

Kde teď budou zimní hry? V Jižní Koreji a pak v Číně. Jako trenér sjezdového lyžování, který jezdí na Světové poháry, mluvím často se špičkovými sportovci a oni chtějí olympiádu v Evropě.

V Čechách plánujete mít hry v Harrachově, Špindlerově Mlýně, Peci pod Sněžkou a Malé Úpě. Kde by byla olympijská vesnice?

Polsko ani Česko by nemohly udělat letní olympiádu. Při nich jsou opravdu veliké počty účastníků. Pro zimní hry potřebujeme vybudovat olympijskou vesnici pro pět tisíc lidí. A to je reálné. Může být u nás v Karpaczi. Třeba špičkový hotel Golebiewski pojme tři tisíce lidí. Mezinárodní olympijský výbor navíc poskytne 50 milionů euro na vybudování olympijské vesnice.

Co doprava?

Letiště jsou ve Wroclawi, Praze, Berlíně, Drážďanech. To je všude blízko. Rychle se pracuje na dokončení dálnice A3 do Lubawky k českým hranicím. To bude velká výhoda. Při hrách bychom preferovali přepravu ekologickými autobusy.

Jaké kroky vás čekají v nejbližší době?

Jednání s českými městy, kde by se hry mohly konat. Na čtvrtek jsme domluveni s Harrachovem. Co nejdříve bychom se chtěli setkat s předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem a představit mu naše plány. Do konce května bychom rádi vše oficiálně prezentovali. Bavíme se o olympiádě 2030. Vypadá to sice jako moře času, ale pracovat musíme už teď.

Kdy musíte podat oficiální kandidaturu?

Na podání kandidatury máme tři roky. Za šest let, v roce 2023, bude MOV rozhodovat o dějišti her. Podání kandidatury bude stát 250 milionů zlotých (1,5 miliardy korun). Tam už by se celý svět dozvěděl o Krkonoších.

Pane Stanku, kolik vám bude let v roce 2030?

Padesát. A doufám, že si tady budeme povídat při olympijských hrách. Udělat je v Krkonoších společně s Českou republikou, to je můj sen. A reálný. Pro Krkonoše je to obrovská šance.

PLÁNOVANÁ MÍSTA ZOH 2030

HARRACHOV

skoky na lyžích, skoky do severské kombinace

ŠPINDLERŮV MLÝN

alpské lyžování (kromě sjezdu)

PEC POD SNĚŽKOU

snowboard, akrobatické lyžování

MALÁ ÚPA

snowboard

LIBEREC

hokej

PRAHA

zakončení

POLSKO

KARPACZ

saně, boby, skeleton, snowboard, olympijská vesnice

SZKLARSKA POREBA

běžecké lyžování, biatlon, běh do severské kombinace

JELENIA GÓRA

rychlobruslení, krasobruslení, curling

SZCZYRK

sjezd

WROCLAW

zahájení