Operní star Adam Plachetka zazpívá muzikály

Trutnov - Sedm let je Adam Plachetka sólistou Vídeňské státní opery. Za tu dobu se už podruhé vrací do Trutnova. Tentokrát zazpívat muzikály.

OPERNÍ HVĚZDA V TRUTNOVĚ. V pondělí zazpívá v Uffu Adam Plachetka.Foto: Pavel Hejný

Bude to lahůdka, kterou naservíruje ten nejlepší. I tak lze avizovat pondělní koncert českého operního pěvce číslo 1 Adama Plachetky. V trutnovském Uffu zazpívá známé muzikálové melodie.



Hudební večer má název Na Broadway s Adamem Plachetkou: Impossible Dream (Nepřítomný sen). Sólista Vídeňské státní opery vystoupí se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Netopila. „Vybrali jsme především tradičnější starší písně, ale zazní i pár novějších hitů, které jsme si neodpustili,“ říká dvaatřicetiletý basbarytonista.



Proti poslednímu koncertu Plachetky v Trutnově na podzim 2015 to bude výrazná dramaturgická změna. „Po minulé návštěvě, kdy jsme hráli skladby Mozarta a Salieriho, to bude tentokrát velký skok vpřed,“ přiznává.



Oba koncerty mají jedno společné. Jsou součástí festivalu Trutnovský podzim, zaměřeného hlavně na klasickou, nebo chcete-li vážnou hudbu.



A také něco zvláštního. Neodehrávají se v klasickém operním domě, jak by někdo očekával, ale v multifunkčním kulturně-společenském centru označovaném jako Uffo. A zní skvěle! „Příjemně mě překvapila akustika i variabilita dispozice prostoru. Těší mě, že se stále staví nové koncertní síně. Když se jim navrch podaří vetknout podobně univerzální ráz, je to radost,“ chválí největší česká operní hvězda současnosti.



Zpívání muzikálů je pro Plachetku svým způsobem premiérou. O to víc se soustředil na precizní přípravu. Od srpna zkoušel a natáčel, v říjnu představuje muzikálové cédéčko na koncertech. „Pak projekt uložíme na nějakou dobu k ledu a uvidíme, kdy a v jaké podobě se k němu vrátíme. Času bohužel není na rozdávání,“ vysvětluje zpěvák, který ročně absolvuje šedesát až sedmdesát vystoupení.



Pokud očekáváte, že bude Adam Plachetka jako obvykle zpívat ve fraku, mýlíte se. „K muzikálům se frak příliš nehodí, takže v tomhle případě počítám jen s oblekem,“ upřesňuje. A rovnou nabízí doporučení i pro diváky, kteří váhají, v čem na tak výjimečný koncert vyrazit. „Jsou sice pravidla pro minimální dress code, ale ta bývají v dnešní době velmi benevolentní. Jsem spíš toho názoru, že návštěva divadla nebo koncertu s sebou nenese povinnost vyšňořit se. Naopak, skýtá příležitost hezky se obléknout a umocnit výjimečnost večera,“ dodává.