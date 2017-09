Originál rukopisu zamíří po půl století do Dvora, tehdy jej přivezli taxíkem

Dvůr Králové nad Labem - Slavný a spory o pravosti provázený Rukopis královédvorský se objeví po padesáti letech v místě, kde byl před 200 lety nalezen.

RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ, to je ve skutečnosti malinká, útlá knížečka. Ale kolik povyku kvůli němu bylo!Foto: Deník / Braun Jan

Jedinečnou příležitost měli v sobotu a ještě dvakrát budou mít, zájemci, kteří se chtěli podívat do jindy nepřístupných míst.



Ve dvorském kostele sv. Jana Křtitele odkryli kobku ve věži, kde 16. září 1817 nalezli kaplan Pankrác Borč a Václav Hanka Rukopis královédvorský v doprovodu dalších čtyř lidí. „Našli ho v kostelní kobce na skříni nebo za skříní,“ prozrazuje průvodce kostela sv. Jana Křtitele Josef Langfelner. „Původně tam Hanka přišel hlavně kvůli šípům z husitské doby, které jsou nyní v městském muzeu,“ doplňuje.



Byť se kolem Rukopisu královédvorského strhl ohromný povyk a dodnes se vedou spory o jeho autentičnost, ve skutečnosti se jedná o útlou knížečku, velkou pouhých 12 centimetrů. Napsaná je na sedmi pergamenových dvojlistech. „Obsahuje 14 písní, 6 lyrických, 6 epických a 2 lyrickoepické. Je to v podstatě malá knížečka, která rozpoutala tolik vášní,“ říká Lenka Stehnová, kurátorka historických sbírek dvorského Městského muzea a poukazuje na jeho význam. „Přibližuje dějiny Čechů, které do té doby nebyly známé. Nález Rukopisu královédvorského a záhy zelenohorského odstartoval národní obrození.“



Ve Dvoře Králové zatím ukazovali návštěvníkům kopii, ale o víkendu 7. a 8. října dorazí do města, přesně po padesáti letech, originál, uchovávaný v knihovně Národního muzea v Praze jako jeden z nejcennějších exponátů. Hanka tam působil jako knihovník. „Vidět originál bude velká událost. Rukopis se vystavuje daleko méně než korunovační klenoty,“ připomíná Lenka Stehnová.



V den výročí nálezu, 16. září, byla v muzeu zahájena výstava Rukopis Královédvorský inspirující. „Chtěli jsme ukázat, co všechno odstartoval. Dotýká se rovněž rukopisných sporů. Je pravda, že kdyby tajemno kolem rukopisů zmizelo, tak by lidi už tolik nelákaly,“ podotýká kurátorka historických sbírek Městského muzea Dvůr Králové. „Dohady a teorie mluví pro i proti. Pohled místních, kteří se o rukopis zajímají, se přiklání k pravosti," tvrdí Josef Langfelner.



BUDE JAKO V POKOJÍČKU

Originál Rukopisu královédvorského bylo možné vidět na vlastní oči ve Dvoře Králové naposledy před padesáti lety, při 150. výročí jeho nalezení. „Tehdy ho přivezli z Národního muzea taxíkem,“ prozrazuje perličku Lenka Stehnová. „Byl o něj tehdy obrovský zájem,“ říká. Za dva týdny dorazí standardní přepravou a dočká se pečlivého zacházení. „Máme pro něj speciální, nasvícenou klimatizovanou vitrínu. Bude jako se mít jako v pokojíčku,“ odhaluje.



V muzeu chystají mimořádnou dvanáctihodinovou otevírací dobu, v sobotu 7. a neděli 8. října od 8 do 20 hodin. Návštěvníci spatří rovněž řád svatého Vladimíra, který Václav Hanka dostal od cara Mikuláše v roce 1831 a autentický rukopis skladby Antonína Dvořáka, kterou složil na téma Rukopisu královédvorského.