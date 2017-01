Originální silvestrovská zábava? Paintballová přestřelka v promrzlé přírodě

Maršov u Úpice - Užít si silvestrovský den pěkně po svém, s přáteli, ale zároveň netradičně? Tak trochu už tradice mých posledních let.

Originální silvestrovská zábava? Paintballová přestřelka dvou týmů v promrzlé příroděFoto: Paintball Trutnov

Dlouho jsem nevěděl, co letos. Konstruktivní nápad nepřicházel, až se zrodil tak nějak sám od sebe. Zima v té době se sněhem ještě nebláznila jako v současných dnech, i proto asi bratranec, tradiční předsilvestrovský narozeninový oslavenec, zavolal: „Jdeme na paintball, je to domluvený!"

Nebylo co řešit. Zima tedy 31. prosince byla, mráz štípal. Ale pár vrstev oblečení navíc alespoň způsobilo, že při zasažení kuličkou člověk tolik netrpěl bolestí. Vydali jsme se do opuštěného lomu v Maršově u Úpice.

TAKTIKA V LOMU

„Koho to napadlo, hrát na Silvestra, v takové zimě?," smál se Tomáš Brus, který nám z Trutnova přivezl paintballové náčiní na desátou dopolední hodinu. „Ale jdeme do toho!," vyhlásil. Příprava a instrukce, jak se chovat a ovládat zbraně (či po paintballovsku značkovače), nebyly ničím složitým. Člověk se jen nasoukal do ochranného obleku, vyfasoval masku na obličej, rukavice, onen značkovač a zásobník s želatinovými kulačkami. Těm se po zásahu do soupeře prolomí slupka a zanechají výraznou barevnou stopu. To znamená zásah a vyřazení ze hry. Občas pochopitelně i modřiny.

Poslední výbavou pak byl rozlišovací rukáv, který hráče rozdělil na dva týmy. Úkolem bylo vyřadit všechny soupeře nebo ukrást protivníkovu vlajku.

Během čtyř hodin jsem si toho vyzkoušel dost. Nejdřív jsem si hrál na hrdinu a šel soupeři vstříc. Neuspěl jsem a shodou okolností jsem odcházel se želatinou v puse. Kulička se rozprskla přes dýchací otvor na masce. Naštěstí prý kromě opravdového nechutenství nemůže barva z ní škodit. Další hru jsem taktizoval, čekal na soupeře u své vlajky, byl obranář. To jsem si zase ale vůbec nevystřelil, protože náš žlutý kolektiv měl vyloženě převahu.

BITKA V LESE

Po několika hrách s různým úspěchem, kdy jsem vždy někoho vyřadil sám, posléze zase někdo mě, jsme se přesunuli z otevřeného lomu do sousedního lesa. Houštiny vystřídaly vzrostlé stromy a na taktiku nebyl čas. Kdo se špatně ohlédl, pěkně to schytal. Všichni na sebe dobře viděli. Až tady stálo opravdové bojové pole.

A závěr? Se starým rokem jsme se dva poslední majitelé kuliček rozloučili po westernovsku. Deset kroků od sebe, nasadit masku a nelítostný roj kuliček zasahoval všechno. Zábava ale mnohonásobně vystřídala bolest při zasažení. Rok mohl klidně skončit.