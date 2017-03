Osmdesát evropských milionů vylepší krkonošská muzea

Vrchlabí - Správě Krkonošského národního parku se podařilo získat 83 milionů korun z eurodotací na projekty muzeí ve Vrchlabí, Jilemnici a Pasekách nad Jizerou.

Klášter ve VrchlabíFoto: Archiv města

Štědrost Evropského fondu pro regionální rozvoj využila Správa Krkonošského národního parku a v jejím letošním programu Muzea uspěla se čtyřmi projekty.

OPRAVA KLÁŠTERA I NOVÝ DEPOZITÁŘ

Největší investice, 54 777 069 Kč, půjde na rekonstrukci bývalého kláštera augustiniánů ve Vrchlabí a proměnu expozic tohoto muzea na hlavní návštěvnické centrum KRNAP. Za 17 304 126 Kč vznikne v Hořejším Vrchlabí v prostorách bývalé Rottrovy továrny centrální depozitář pro všechny pobočky Krkonošského muzea. Částka 12 169 855 korun připadne Památníku zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou, kde proběhne rekonstrukce objektu bývalé fary a celá výstavní expozice bude modernizována. Eurofondy zafinancují rovněž za 3 521 255 Kč vybudování badatelny v zámeckém areálu jilemnického muzea.

Nejsou to zdaleka nejvyšší částky, která česká muzea inkasují, hned sedm jednotlivých projektů dostane sumu přesahující sto milionů korun, z toho čtyři patří do Moravskoslezského kraje.

NA ZAPADLÉ VLASTENCE JEN DO BŘEZNA

S ohledem na poskytnuté prostředky a chystané úpravy dojde k uzavření krkonošských muzeí. Aktuálně se to týká Památníku zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou, který projde celkovou stavební i expoziční rekonstrukcí. „Do konce března mají návštěvníci poslední možnost Památník navštívit a prohlédnout si stávající expozici a seznámit se i s podobou plánovaných oprav a úprav muzea," upřesnil Radek Drahný, tiskový mluvčí Správy KRNAP. V tomto týdnu bude vstup zdarma, poté bude objekt uzavřen.

„Začne stavební část rekonstrukce a následovat bude instalace modernizované expozice. Realizace projektu v prostorách bývalé fary bude ukončena koncem roku 2018, tedy v roce 60. výročí založení Památníku," doplnil Drahný.

Správa KRNAP plánuje také uzavření muzejních prostor v bývalém klášteře augustiniánů ve Vrchlabí. „Dokončujeme technický scénář nové expozice, připravujeme výběrové řízení na stavební část a projektovou žádost na novou expozici. Předpokládáme, že kvůli rekonstrukci muzeum zavřeme na konci září," informoval.

V ZÁMKU VZNIKNE BADATELNA

V Jilemnici projdou stavební úpravou dosavadní technické prostory v přízemí zámku. Změní se na badatelnu pro veřejnost. Součástí dvouletého projektu bude také digitalizace sbírek. Předpokladem je zdigitalizování 13 000 sbírkových předmětů, které budou následně zpřístupněny veřejnosti na obdobném portálu jako sbírky Krkonošského muzea ve Vrchlabí.

Úplnou novinkou se stane vybudování centrálního depozitáře pro všechny pobočky Krkonošského muzea, který vznikne v Hořejším Vrchlabí v prostorách bývalé Rottrovy továrny. „Projekt nového depozitáře v Hořejším Vrchlabí nám umožní pracovat se sbírkami podle standard dnešní doby a hlavně nám dovolí dodržovat a regulovat stanovené hodnoty teplot a vlhkosti pro uložení sbírkových předmětů dle materiálů, dané metodickými pokyny," řekl Radek Drahný.

V bývalé Rottrově továrně vybudují centrální depozitář

Bývalá Rottrova továrna v Hořejším Vrchlabí poslouží Správě KRNAP pro vybudování zbrusu nového centrálního depozitáře všech krkonošských muzeí.

Jak bude vypadat? Projekt popsal tiskový mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný: „Celé přízemí stávajícího objektu bude určeno pro práci se sbírkami – prostor pro příjem nových sbírkových předmětů, jejich očistu, první konzervační zásahy. Po zaevidování do sbírkového fondu muzea a odborném zpracování projde sbírkový předmět fotoateliérem a digitalizačním pracovištěm, případně dalším zásahem konzervátorů a bude uložen v příslušném depozitáři podle materiálu či speciálních podmínek uložení. Depozitární prostory budou umístěny v patře stávajícího objektu a v nové přístavbě. Zde plánujeme depozitáře se speciálním režimem – botanické a zoologické sbírky potřebují pravidelné plynování – hermeticky uzavřený prostor s možností následného odvětrání, chlazený prostor pro uložení fotografického materiálu. Zároveň zde bude badatelna s internetovým připojením a přístupem do databáze zpracovaných sbírkových předmětů. Při realizaci projektu nového depozitáře v Hořejším Vrchlabí se velmi zkvalitní naše práce se sbírkami, bude soustředěna na jednom místě. Odstraní se věčně stěhování „v rukách" z půdních prostorů do výstavních prostor."