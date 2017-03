Osmnáctiletá studentka bojuje za záchranu mamuta

Harrachov - Úděsná situace harrachovského mamutího můstku vyprovokovala Sabinu Nguyenovou k aktivitě. Začala bojovat za jeho záchranu.

Sabina NguyenFoto: Richard Hodonický

Je jí osmnáct, studuje v Praze Anglicko-české gymnázium a mohla by mít úplně jiné zájmy než zpracovávat projekty a dotazníky ve prospěch osmatřicetiletého monstra.

Jenže Sabina Nguyenová pochází z Harrachova a tam je mamutí můstek opravdu mimořádnou legendou. Už tři roky leží v umělém spánku. Ačkoliv nepatří městu, ale státu, místní ho chtějí probrat k životu. Nehodlají se smířit s tím, že jim nad městem zbude už jen atrakce pro turisty a slavné skokanské mítinky zůstanou navždy historií.

„Vždycky mě štvalo, že se na můstku neskákalo tak často. Na mamutovi speciálně se už nezávodí třetím rokem. Poslední kapkou pro mě bylo, když byl na podzim vyhlášený havarijní stav skokanského areálu," vysvětluje Sabina Nguyenová. Shodou okolností brzy poté narazila na projekt Hledá se LEADr. pod záštitou organizace Člověk v tísni a pustila se do práce. „Upřímně mi to v tu chvíli přišlo trochu jako osud, když jsem objevila tuto soutěž Člověka v tísni. Byl to pro mě silný impulz, abych udělala první krok. Cítila jsem se pro to vyvolená," usmívá se. Přihlásila projekt obnovy mamutího můstku a od začátku roku na něm začala intenzivně pracovat. Oslovila 600 harrachovských domácností i vedení města, které jí pomohlo s inspekční cestou do další skokanské bašty Frenštátu pod Radhoštěm.

Reakce byly v drtivé míře pozitivní. Takřka nikomu v Harrachově není lhostejný osud věhlasného můstku, který lákal desítky tisíc diváků i nejlepších světových závodníků. „Lidé se opravdu shodují na tom, aby byl můstek přestavěn. Našly se i negativní komentáře, ale to je asi všude. Jednoznačně však dominuje názor, abychom můstek zachránili. Lidé chtějí, aby se na něm znovu skákalo," odkrývá výsledky průzkumu mezi místními občany.

Od osmnáctileté dívky je taková aktivita hodně neobvyklá. Internet, Facebook, zábava, přátelé, nic z toho jí rozhodně není cizí. Nicméně priority má nastavené jinde. „Pro mě je hrozně důležité vzdělání. To je pro mě na prvním místě. Samozřejmě si musím udělat čas i na kamarády a chodím do společnosti," přiznává na sebe. Teď však směřuje veškeré úsilí za jediným cílem. „Rozhodně bych chtěla dosáhnout toho, aby se můstek opravil. Ale co by to přineslo mě? Já bych z toho získala zkušenosti do života. Rozhodně je to správný krok do kariéry," říká odhodlaně Sabina Nguyenová.

VYJÁDŘENÍ PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY K SITUACI



Libor Varhaník, předseda Správní rady Klasického areálu Harrachov (KAH), provozovatele skokanských můstků: „MS v letech na lyžích 2014 bylo poslední akcí, která se mohla díky technickému stavu můstků konat. Snahy o celkovou modernizaci sportovišť v majetku a správě KAH, probíhají neustále. Pro zajištění provozu areálu středních můstků (K40, K70 a K90) a velkých můstků (K120 a K185) je především důležité vypořádat majetkové poměry se státem (ÚZSVM) – vlastníkem pozemků pod můstky, jakožto nutným předpokladem k následné alokaci veřejných prostředků na rekonstrukci a modernizaci těchto staveb. Správní rada KAH má zájem na uceleném řešení Sportovního areálu Harrachov, jakožto jediného komplexního skokanského areálu v ČR. Aby mamut a ostatní můstky v Harrachově nezůstaly pouze turistickou atrakcí, je nejen přáním Českého olympijského výboru a Svazu lyžařů ČR, jako zřizovatelů provozovatele, ale předpokládám, že i dalších veřejných institucí (Liberecký kraj, Město Harrachov)."