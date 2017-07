Pekelná jízda změní areál letního kina

Trutnov - Už ve středu to vypukne! Nejbrutálnější, nejrychlejší a nejtvrdší muzika ovládne areál letního kina Na Bojišti. Během tří dnů se na jediném podiu Obscene Extreme Festivalu vystřídá 69 kapel z celého světa. A podobně jako předchozích osmnáct let, i letos organizátoři slibují: Bude to nářez!

Nebude znít popík, jako v českých rádiích. Ani slaďácký rock známý z jiných festivalů. Natož jemné či uhlazené hlasy zpěváků. Bude se na vás valit smršť rychle znějících bubnů, nejhrubších kytarových riffů a místo slov v písních uslyšíte spíš chrčení připomínající umírají zvíře.



Chcete-li tohle všechno zařadit do nějakých škatulek, tak jsou to styly jako například grindcore, deathmetal, crustcore či goregrind. „Prostě nejextrémnější hudba, která se vyvinula z hardcoru, punku a hard rocku. Ti muzikanti to dotáhli ještě dál, než všichni ostatní,“ tvrdí promotér festivalu Miloslav „Čurby“ Urbanec a odkazuje na „rambajs“, který zní z podia.

Pro fanoušky to bude svátek, na který se těší celý rok. Co kapela, to pojem. Nejlepší a nejdražší budou hrát v pátek večer a v sobotu večer. „Infest to tady rozdupou, Discharge vytasí nejlepší možný d beat, Nuclear Assault přivezou klasický thrashing. V exkluzivní náloži se vrátí mega brutální Brodequin a pořádně nakládat budou i brazilští zuřiví thrasheři Violator,“ slibuje Čurby.

Muzika není jedinou věcí, která dělá z Obscene Extreme tak trochu jiný festival. Neobvyklé je třeba skákání diváků z pódia do davu. „Máme rádi kontakt mezi kapelou a fanoušky. Ti jsou našimi jedinými sponzory, chceme, aby měli maximální kontakt s kapelou, žádné bariéry,“ vysvětluje promotér. Že se občas u toho stane nějaký úraz? Nevadí. „Kdo nás vidí skákat z pódia do lidí po hlavě, tak si myslí, že jsme museli zbláznit. Možná nejsme úplně normální, ale nejsme úplně vyšinutí,“ směje se Čurby.

Když vkročíte do areálu, hned za branou poznáte, že jste v jiném světě. Potkáte třeba Macha a Šebestovou, chodící banány, muže v plynových maskách, ženy v krvavých kalhotách. Prostě bláznivé převleky a kostýmy, v jakých by většina lidí nikdy nevyšla z domu. K atmosféře mezinárodní párty ale extrémní masky patří. Stejně jako body piercing a další neobvyklé soutěže. Například pojídání pálivých papriček, pití slané vody, závody v popelnicích.

Obscene Extreme má pověst jednoho z nejpřátelštějších festivalů, organizátoři podobně jako v předchozích letech vyhlásili nulovou toleranci vůči projevům násilí či obtěžování. Hlavně má ale dobré jméno díky místu, kde se koná. „Areál na Bojišti je nejúžasnějším festivalovým místem na světě. Nikde jinde takový není. Navíc je blízko města, což fanoušci milují,“ chválí promotér.

Pekelná festivalová jízda začíná ve středu ve 14 hodin soutěžemi, večer od 20 hodin začíná první série koncertů. Ve čtvrtek začíná hudební produkce v pravé poledne a potrvá až do dvou do rána. V pátek a sobotu se začíná už v 10 hodin dopoledne, končí se tři hodiny po půlnoci. Nedělní „dojezdová“ párty šesti kapel začne v 18.30 a skončí o půlnoci.

Vstupenky stojí 1800 korun, zlevněné (pouze na sobotu) jsou za tisícovku. Děti do 14 let mají vstup zdarma, novinkou je teenager pas za pětistovku - pro mládež do 19 let.