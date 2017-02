Pětilitrová rudnická medovina pro prezidenta republiky

Rudník - Poprvé v historii zavítá do Rudníku prezident republiky. Jak se na výjimečnou událost chystá obec, která má 2100 obyvatel a leží uprostřed cesty mezi Vrchlabím a Trutnovem?

TITUL KRAJSKÁ Vesnice roku získal Rudník loni. Prezidenta zaujalo místo tím, jak se vypořádalo s povodněmi.Foto: DENÍK/Jan Braun

Místo, kde to žije. Takový slogan má ve svém logu Rudník, vesnice roku 2016 Královéhradeckého kraje.

Necelý týden před první prezidentskou návštěvou v historii tady žádné velké vzrušení nepanuje. Chlapík v montérkách chystá pódium před Obecním úřadem, jinak klid. To se ovšem příští středu radikálně změní. Do Rudníku si to namíří třináct vozů prezidentské kolony a z jednoho z nich vystoupí Miloš Zeman. Na veřejnou debatu před pátou hodinou se chystají jak jeho příznivci, tak odpůrci. Ti se už holedbají, jak vyrazí k úřadu, před kterým se bude setkání s hlavou státu odehrávat, s trenýrkami na žerdi. Žít to opravdu bude…

„Nejprve od 16.15 proběhne setkání se zastupiteli obce a starosty okolních měst, poté bude na programu diskuse s občany před Obecním úřadem," popsal plán prezidentské návštěvy starosta Rudníku Aleš Maloch. Jediné omezení, které se dotkne místních obyvatel, bude uzavření příjezdu k budově úřadu. Lidé proto budou muset cestu obejít lávkou u železářství.

Prezidentův štáb již Rudník navštívil a pečlivě monitoroval situaci kvůli bezpečnosti. Žádné speciální nároky si nekladl. „Byli korektní a vlídní, proběhlo to bez problémů," poznamenal starosta. „Celý program organizuje Hrad a Královéhradecký kraj, který také s návrhem na návštěvu prezidenta přišel poté, co jsme se stali Vesnicí roku 2016," upřesnil Aleš Maloch.

Starosta Rudníku se s Milošem Zemanem setkal před měsícem, kdy prezident pozval na Hrad představitele obcí, které se staly v jednotlivých krajích Vesnicemi roku. Každý ho něčím obdaroval. „V Rudníku se vyrábí medovina, tak jsem mu přivezl pětilitrovou láhev," přiznal. Jestli chystá darovat něco podobného i ve středu, detailně odtajnit dopředu nechtěl. „Každopádně to bude něco z přímo z Rudníku a bude to mít i umělecký žánr," naznačil. Nad dotazem, jestli připravuje na degustaci prezidentovu oblíbenou tlačenku a něco ostřejšího, se jen pousmál: „Občerstvení budeme určitě chystat, bude to normální. Klobásky, koláčky a podobně. Sám jsem zvědavý, jak bude probíhat setkání se zástupci obce, prezident se prý vždy pečlivě připravuje a ví, co se kde děje. Taky si podle protokolu musím na něj nachystat otázku. Na co se ho zeptám, to ještě nemám promyšlené."

Miloš Zeman přijede do Rudníku ve středu odpoledne poté, co navštíví závod Škodovky ve Vrchlabí.