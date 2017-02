Po povodních trápí Rudník chybějící kanalizace v obci

Rudník - Způsob, jakým se Rudník vypořádal s ničivými povodněmi z roku 2013, zaujal i prezidenta republiky, který ve středu navštíví krajskou Vesnici roku 2016. Obci však zoufale chybí kanalizace. Potřebuje na ni přes sto milionů.

Dopravní terminál, cyklostezku, která povede přes Mladé Buky až do Trutnova, výstavbu dvou dětských hřišť. To jsou ušlechtilé investice, které má Rudník naplánované. Nejvíce by však místním pomohlo vybudování kanalizace, která obci citelně chybí.

STAROSTI SKONČÍ SPLÁCHNUTÍM

„Teď máme v obci spíše lokální čistírny, kanalizaci sporadicky," říká starosta Rudníku Aleš Maloch. „Zavedení kanalizace by pro lidi znamenalo, že budou platit více, tedy stočné, ale budou mít po problému a jejich starosti skončí spláchnutím. Takhle musí mít svoje septiky, které musí pravidelně odvážet, nebo čistírnu odpadních vod. Nebo nemají nic. Což je samozřejmě špatně," uvědomuje si starosta. Náklady na vybudování kanalizace jsou obrovské a šplhají se přes sto milionů korun. Rudník si podal žádost o dotaci. I v případě, že by ji dostal, by si ovšem musel minimálně 20 procent nákladů uhradit.

Povodně 2013



Přes 60 měst a obcí zasáhla v Královéhradeckém kraji v červnu roku 2013 ničivá povodeň. Mezi nejhůře postižené obce patřil Rudník. Desítky vytopených domů, nánosy písku a kamení, podemleté silnice a utrhané mosty. To byla apokalypsa, kterou místní nepamatují.

„Jsme roztahaná obec, máme přes dva tisíce obyvatel, ale čtyři a půl tisíce hektarů. Zejména v nižších partiích to je veliký problém. Náklady na jednoho odkanalizovaného obyvatele jsou totiž obrovské a převyšovaly 90 tisíc korun, což je strop pro dotaci ze státního fondu životního prostředí," vysvětluje Aleš Maloch. „Proto jsme museli projekt technicky přepracovat tak, abychom se vešli do tohoto limitu, a přihlásili jsme žádost. Pokud by se projekt povedl, zajistilo by to kanalizaci v části od Hostinného do středu obce," upřesňuje.

NOVÉ SÍDLO RADNICE, MODERNÍ TERMINÁL

Vedení obce čeká příští rok stěhování do jiné budovy Obecního úřadu, která se nachází naproti té současné. Prostory, které bude využívat, zůstaly posledních dvanáct let prázdné. „Dům byl totiž staticky narušený. Před dvěma lety jsme opravili jeho vnější část, teď budeme rekonstruovat vnitřní část," sděluje k objektu, který v minulosti využívala mateřská školka. Současnou budovu Obecního úřadu hodlá Rudník proměnit ve spolkový dům, místní společenské centrum. „Opravy budou také nutné," ví starosta.

Rovněž další významná změna se dotkne středu obce. Radnice vybuduje dopravní terminál, který nahradí současnou obyčejnou zastávku. „Hodinu co hodinu se tam potkávají tři linky ve směrech na Vrchlabí, Hostinné a Trutnov. Úsek je opravdu hodně vytížený," zdůvodňuje snahy o vybudování moderního, zastřešeného terminálu se třemi zastávkami za pět milionů korun. „O dotaci máme zažádáno na státní fond dopravní infrastruktury," připomene starosta Aleš Maloch. Pro Rudník by to byla velká změna. Tu největší by ovšem znamenalo zavedení kanalizace.