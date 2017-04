Poslední lyžovačka: Špindl pořádá závody v plavkách

Krkonoše - Přestože každý už pokukuje spíše po pomalu probouzených kvetoucích kytičkách, vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí na nadcházející svátky se určitě najdou skalní lyžaři, kterým se bude chtít ještě vyrazit na lanovku, vlek a sjezdovku.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Fanta

Jejich tužby mohou uspokojit jen ojedinělá zimní střediska. Do pondělí anoncují provoz Zahrádky Expres a Javor II v Peci pod Sněžkou. Celodenní permanentka vyjde na tři stovky. Ve Špindlerově Mlýně už se lyžuje jen v areálu Svatý Petr. Do pondělí jezdí lanovka inoggy line a v provozu jsou modrá a červená sjezdovka. Sobotní lyžovačku zpestří pořadatelé od 10 hodin veřejným závodem Bikini Race.

Kdo přijde závodit v plavkách, může popíjet osvěžující italský nápoj Aperol Spritz co hrdlo ráčí, zdarma. Děti v maskách čeká zase sladká odměna. Neděle bude patřit hlavně nejmenším. Právě pro ně tu přichystají zábavnou trať. Pondělní závěrečnou lyžovačku se mohou lidé zpestřit selfiečkami, posílanými na facebook. Ve Svatém Petru se o svátečním víkendu parkuje zadarmo. Lyžuje se ještě na Čertově hoře v Harrachově, a to na červené sjezdovce. Provozovatelé hlásí, že nejméně do Velikonoc.