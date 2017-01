Pozemky ve skiareálu získá jejich provozovatel

Harrachov - Státní pozemky, na kterých jsou dvě třetiny skiareálu v Harrachově, nejspíš získá provozovatel tohoto krkonošského střediska. Podle registru smluv za ně Sportovní areál Harrachov (SAH) zaplatí 56,5 milionu korun. Dohodu s Úřadem pro zastupování ve věcech majetkových (ÚZSVM) však ještě musí schválit ministerstvo pro životní prostředí.

Skiareál HarrachovFoto: Archiv

"Můžeme potvrdit, že společnost Sportovní areál Harrachov podepsala na konci roku 2016 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových kupní smlouvu na pozemky, na nichž leží zhruba dvě třetiny areálu a které si do současné doby od státu pronajímala," uvedl ředitel Sportovního areálu Harrachov Jiří Krejčí.

Smlouva bude účinná v okamžiku, kdy k převodu zhruba 23 hektarů vydá souhlasné stanovisko Ministerstvo životního prostředí. Pozemky se totiž nacházejí Krkonošském národním parku. "Úředníci v této věci nejsou vázání žádnou lhůtou, proto není jasné, kdy a zda vůbec doložku ke smlouvě vydají," uvedl Krejčí.

Uzavření kupní smlouvy by mělo odstranit nejistotu ohledně dalšího fungování skiareálu. Platnost předchozí nájemní smlouvy skončila v červnu 2015 a na nové se provozovatel s Ústavem pro zastupování státu ve věcech majetkových nedohodl. Spor trval kvůli výši nájemného. ÚZSVM požadoval na základě znaleckého posudku navýšení z 2,2 milionu korun za rok na 3,5 milionu, Sportovní areál Harrachov (SAH) naopak chtěl na základě vlastních posudků snížení na 1,6 milionu. Státu tak dosud posílal částku, jež vycházela z jeho posudku. Spor se dostal až k soudu, líčení však ještě neproběhlo. Pokud nabude smlouva platnost, bude tento spor vyřešen, jak vyplývá z podmínek dohody. Provozovatel by měl státu za bezesmluvní užívání doplatit 2,6 milionu korun plus úroky z prodlení.

Skiareál v Harrachově je s 7,3 kilometry sjezdovek pátým největším střediskem v Libereckém kraji. Sportovní areál Harrachov má čtyři akcionáře, Česká unie sportu vlastní 56,5 procenta akcií, Svaz lyžařů ČR 37,6, město má čtyřprocentní podíl a Investiční společnost Sportlease 1,9 procenta. Poslední známé hospodářské výsledky jsou ze sezony 2014/2015, kterou nepříznivě ovlivnil pozdní nástup zimy. V účetním období od října 2014 do září 2015 byl SAH v zisku 10,5 milionu při tržbách přes 78 milionů. Základní kapitál společnosti je bezmála 150 milionů korun.