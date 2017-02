Prezident: S komunisty klidně ano

Královéhradecko - Spojení sociálních demokratů s komunisty v případné koaliční vládě nepovažuje prezident republiky Miloš Zeman a někdejší šéf ČSSD za špatný směr.

Návštěva prezidenta Miloše Zemana ve VrchlabíFoto: DENÍK/Michal Fanta

Řekl to v exkluzivním rozhovoru pro Deník.

JAN BRAUN

„Královéhradecký kraj je jeden z nejšťastnějších krajů republiky. Nemá problémy s nezaměstnaností jako některé jiné kraje, roste průměrná mzda. Jediným problémem je stáří obyvatel, jde totiž o nejstarší kraj v republice," pronesl prezident republiky Miloš Zeman na závěr třídenní návštěvy Královéhradeckého kraje, kterou zakončil v Nové Pace. Poděkoval hejtmanovi za organizaci i za to, že se mu věnoval navzdory narychlo svolané páteční ranní schůzce ministrů v Jaroměři kvůli D11.

„Fascinovala mě návštěva Škodovky ve Vrchlabí, což je robotizovaná továrna. Tak vybavenou továrnu nemají ani v Německu. Automobilky nás táhnou dopředu," prohlásil s tím, že mu vadí, že vláda výrazně brzdí přísun cizinců, kteří by zaplnili pracovní místa v problematických oblastech, zejména Rychnovska. „Týká se to třeba Ukrajinců nebo Vietnamců. Pracovat umějí," uvedl.

Jestli bude znovu kandidovat na prezidenta, oznámí 10. března. „Je to případ rozštěpení osobnosti, jako když vyšije. Na jedné straně je to práce, kterou mám rád, a na druhé straně mám rád také knihy a během těch čtyř let prezidentování na ně nebyl čas. Takže váháte mezi dvěma možnostmi, které jsou obě přitažlivé, ale nejsou slučitelné, protože den má jenom 24 hodin," řekl.

Prezident: Komunisté ve vládě? Klidně ano

Uspořádáte regionální turné i v příštím roce?

Prezidentské volby jsou v lednu příštího roku a můj mandát vyprší v březnu. Z toho logicky vyplývá, že další kolečko začnu v září. A protože prezident má plnit své povinnosti, tak do začátku března budu pokračovat v turné po krajích.

Jednou z dominant Královéhradeckého kraje je Krkonošský národní park. Vy podporujete senátní verzi novely zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou mají v úterý schvalovat poslanci a přímo děsí vedení všech národních parků v republice. Obávají se, že se promění v regionální rozvojové agentury. Co vás k tomu vede?

V úterý v Poslanecké sněmovně podpořím senátní změny. Přitom víte, že Senát nemám rád. Ale přesto, protože mě nezajímá, kdo co říká, ale co kdo říká, vystoupím v Parlamentu a podpořím tuto senátní verzi. Změny se týkají především Šumavy. V Krkonošském národním parku je všechno v pořádku a není důvod cokoliv měnit. Žádný velký zásah by to nebyl. To, co není v pořádku, je Národní park Šumava, který je zničený uschlým lesem. A to není dobře. Krkonoše jsou turistickou destinací, ale takzvaní ochránci přírody odmítají, aby se jí stala i Šumava, a chtějí vypěstovat divočinu tam, kde tři sta let neexistovala.

Palčivým problémem kraje je rovněž dostavba dálnice D11. Čemu mají lidé věřit? Letitým politickým slibům už odmítají.

Především jsem se ptal: Máte tady Havránkovou? Dostalo se mi odpovědi, že tady už není. Tak, koneckonců, jsme ji už zažili, a uvidíme, jestli vzniknou další Havránkové na této trase, která má být hotová v roce 2025 k polským hranicím. Zajímavé zjištění je, že peníze na to jsou. Opravdu. To, co je v nepořádku, je celý proces výstavby. V některých úsecích dokonce ještě není ani archeologický průzkum. Peníze nejsou problém, všechno ostatní problém je.

ČTĚTE: Miloš Zeman v Rudníku: Odmítl pivo a řešil pijavice

Premiér Sobotka se v pátek vyjádřil, že by sestavil případnou koaliční vládu s komunisty. Vám by to nevadilo? V době, kdy jste byl předsedou ČSSD, bylo podepsáno takzvané bohumínské usnesení, podle kterého se výslovně zakazuje spolupráce sociální demokracie s komunisty!

Nemám nic proti zrušení bohumínského usnesení. Ale i když jsem nestudoval práva, na rozdíl od Bohuslava Sobotky, tak vím, že platí, a to už od starořímských dob, tato zásada: orgán, který nějaké rozhodnutí přijal, je týmž orgánem, pokud nezanikl, který toto rozhodnutí ruší. A já jsem si nevšiml, že by sjezd sociální demokracie zanikl.

Takže by vám vláda s komunisty nevadila?

Nevadila. Komunisté jsou strana radikální levice, v tom dobrém slova smyslu. Slušelo by jim, kdyby se daleko výrazněji rozešli se svojí minulostí, protože komunistické vlády levici diskreditovaly.

Ve středu jste v Hradci Králové vypustil do éteru, že stokorunový poplatek za hospitalizaci nikoho nezabije. A hned přilétl premiérův bumerang. Podle něj si neumíte představit, s jakými penězi musí důchodci vyžít. Skutečně neumíte? Zavedl byste znovu poplatky u lékařů?

Nemám nic proti úlevám starobním důchodcům. Ale snažil jsem se zdůraznit, že hospitalizační poplatky se týkají všech, tedy i produktivní část obyvatel. A také jsem připomněl panu Sobotkovi, že sociální demokracie pod jeho vedením měla zachování hospitalizačních poplatků ve svém programu. Na výroku stokoruna nikoho nezabije si trvám.

Podepsal jste protikuřácký zákon. Budete chodit na Vysočině kouřit před hospodu?

Hospoda U prezidenta v Novém Veselí je čtyři měsíce zavřená, protože nájemce nebyl úspěšný v jejím provozování. Takže bych neměl důvod před hospodu chodit. A na chalupě kouřit smím, to mi nikdo nezakazuje.

Dostal jste spoustu darů. Máte radši takové, které se dají zkonzumovat nebo preferujete ty, které končí ve vitrínách?

Neodmítám regionální potraviny a dostal jsem jich několik, které rád ochutnám. Dárky s trvalejší hodnotou, které nesníte a nevypijete, jsou dlouhodobě cennější. Takovým dárkem je například dřevěná zvonička z Rudníku. Ta je moc pěkná. Tu dám asi do Lán.

Co se všemi dárky, které na cestách obdržíte, děláte? Kam přijdou?

Dary typů obrazů nebo knih se ukládají spíše na Pražském hradě než v Lánech. Potraviny sním a rozdělím se o ně s ochrankou a personálem v Lánech nebo na Pražském hradě.

ČTĚTE: Prezident se povozil po fabrice vláčkem. Je to príma pán, povídali zaměstnanci

V Jaroměři jste dostal taky cínové vojáčky.

No tak ty si nechám! Ty jsem dostal poprvé v životě. Je to krásná věc.

Máte v zásobě pikantní historku, která se váže ke Krkonoším?

Před čtyřiceti lety jsem prošel na běžkách čtyřicet kilometrů krkonošského hřebenu. Tolik držkopádů jsem v životě nezažil. Ale nic se mi nestalo. Vyjel jsem lanovkou na Medvědín a pak přes Jestřábí boudy jsem jel na Labskou a dál. Sjel jsem přes Studniční horu a bufáč Na rozcestí až na Náchodskou boudu, ze které jsem se dostal už v noci do Černého Dolu. Tam měl chatu můj přítel, profesor Pavel Hrubý. A ten právě zavolal Horskou službu, aby mě šla zachránit. Těsně před Černým Dolem jsem se setkal s Horskou službou a záchranná akce byla odvolána. Tohle, kdybych měl zopakovat, tak umřu po prvním kilometru.

Před týdnem jste si běžky vyzkoušel na Vysočině.

To už bylo loučení s běžkami, protože mám bolavé nohy…