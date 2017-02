Prezident se povozil po fabrice vláčkem. Je to príma pán, povídali zaměstnanci

Vrchlabí - Usadil se do novinky ze škodovácké výroby Kodiaqa, která přijde v ČR na trh příští středu. Povozil se vláčkem po fabrice, krátce podiskutoval s vedením a zaměstnanci.

Návštěva prezidenta Miloše Zemana ve VrchlabíFoto: DENÍK/Michal Fanta

Tak vypadala středeční návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana ve vrchlabské automobilce.

Plni očekávání byli zaměstnanci závodu, kde jich pracuje tisícovka a vyrobí přes 2000 převodovek denně. Dorazil za nimi prezident. „Měla jsem ranní směnu, ale takovou událost jsem si nemohla nechat ujít a zůstala ve fabrice déle," povídala Eva Štefanová z Hostinného. Debata se zaměstnanci se smrskla na pouhé čtyři otázky a mnozí litovali, že brzy skončila. „Pana prezidenta bych poslouchala ráda velice dlouho. Připomíná mi mého tatínka. Je to takový príma pán," vyznala se Eva Štefanová a po celou dobu v ruce pevně svírala prezidentovu fotografii.

Za zaměstnanci vrchlabského závodu vyrazil Miloš Zeman speciálním vláčkem, při kterém mohl pozorovat cvrkot ve fabrice. „Jsem trochu nervózní. Takhle vzácnou návštěvu jsme ve škodovce ještě neměli," přiznala Jana Česánková, která VIP vláček řídila.

Všichni byli zvědaví, co Miloš Zeman řekne novému Kodiaqovi. „Narozdíl od Superbu, který využívám, se nebouchnu do hlavy," pobavil dav v zelenobílých barvách. „Zajímal se, v čem je Kodiaq nový. Velice ho zaujalo, že se do něj vejde zavazadlo dlouhé až 2,8 metrů, a že má tři řady sedaček," prozradil ředitel prodeje Luboš Vlček, který strávil s prezidentem ve voze dlouhou chvíli.

Vlajkovou lodí prezidentské flotily zůstane Superb, Kodiaq ji rozšíří pro volnočasové aktivity.