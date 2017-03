Přihlášky na šéfa nemocnice lze podávat do 20. března

Trutnov - Zájemci o místo ředitele Oblastní nemocnice mohou své přihlášky podávat do 20. března, uchazeči musí mít například minimálně deset let praxe, z toho alespoň pět let v řídící funkci.

Oblastní nemocnice TrutnovFoto: Archiv nemocnice

Uvádí se to v podmínkách výběrového řízení na webu hradeckého hejtmanství. Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje vypsal výběrové řízení na člena představenstva nemocnice s předpokladem výkonu funkce předsedy poté, co minulý týden odvolal z funkce Romana Koudeleho, který stál v čele nemocnice od února 2014. Uchazeči mají kromě životopisu přiložit k přihlášce písemně zpracované základní teze koncepce a organizace chodu trutnovské nemocnice. Nový předseda představenstva má být zodpovědný za řízení společnosti, tvorbu strategických plánů či vyhledávání vnitřních úspor. Podílet by se měl také na přípravě a realizaci rekonstrukce nemocnice. Holding předpokládá, že ústní pohovory s uchazeči by měly být 29. až 31. března, předpokládaný nástup je 1. května, případně dle dohody. ČTĚTE: V nemocnici panuje po odvolání ředitele napětí. Krajská opozice se bouří Vedení holdingu a náměstek hradeckého hejtmana Aleš Cabicar (TOP 09) zdůvodnili odvolání Koudeleho tím, že dlouhodobě neřešil napětí a personálních rozpory v nemocnici. Konkrétní důvody však Cabicar a předseda Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Miroslav Procházka ani na opakované dotazy neuvedli. Vedením trutnovské nemocnice je nyní pověřen Martin Šimák. Odvolání Koudeleho kritizovalo v kraji opoziční Hnutí ANO, které uvedlo, že byl odvolán nečekaně a bez udání důvodů.

Autor: Redakce / ČTK