Příprava centra pro volný čas stojí. Projekt má sekeru

Trutnov - Chystané Středisko volného času na Nivách má skluz. Přípravy na výstavbu začít zatím nemohou, protože vybraní projektanti od podzimu nedodali nasmlouvanou dokumentaci.

Projekt chystaného trutnovského Střediska volného času na Nivách vychází z architektonického návrhu kanceláře Rosa. Foto: Vizualizace

Projektanti firmy JIKA-CZ, kteří mimo jiné pracovali například i na projektu náchodské nemocnice, zvítězili ve výběrovém řízení, protože nabídli nejnižší cenu.

Město muselo postupovat podle starého zákona o zadávání veřejných zakázek. Co se stalo, že projektanti nedodrželi smlouvu a projekt do Trutnova zatím nedorazil? „Měnily se dispozice stavby oproti zadání, které jsme dostali z předchozího stupně, a to z důvodu požadavku hygieny. Ta nyní vydala kladné stanovisko, a tak nyní musíme aktualizovat podle nových dispozic požární řešení," uvedl pro Deník jednatel firmy Jiří Slánský.

Trutnovským už ale dochází trpělivost. V současné době měla být již vypsaná soutěž na realizátora stavby s předpokladem, že v září se začnou v areálu na Nivách kopat základy. Vše se protahuje. „Projektantům jsme dali poslední termín dodání do konce dubna. Když to stihnou, čeká je jen penalizace z prodlení, tedy náhrady na základě podepsané smlouvy. Pokud ne, musela by situaci razantněji řešit rada a zastupitelstvo. Věřím však, že firma termín dodrží a splní, na čem jsme se na poslední schůzce dohodli," informoval trutnovský starosta Ivan Adamec.

Středisko volného času má vzniknout na základě návrhu, vypracovaného trutnovskou projekční kanceláří Rosa – architekt.

Centrum, které dosud sídlí při ZŠ Rudolfa Frimla v Trutnově, je místem pro volnočasové aktivity zejména dětí a mládeže, ale prostor nabízí i pro dospělé a seniory. Po prověření několika lokalit a objektů architekti pro realizaci nového centra doporučili lokalitu na Nivách.

„Stávající objekt využívaný sportovci, který se zde nachází je na hranici životnosti a je tedy vhodný pro důkladnou rekonstrukci a dostavbu. Velký význam pro budoucí středisko však má i bezprostřední okolí stavby, ve kterém se nacházejí desítky vzrostlých stromů a venkovní plochy vhodné pro rekreaci, zábavu i sportovní vyžití," vysvětluje k architektonickému návrhu architektka Martina Rosová.

PŘIBUDOU DVA DOMY

K současnému objektu mají náležet dvě přístavby. Nová vstupní část obsahuje kavárnu, dětský koutek, hernu, dva ateliéry, keramickou dílnu, divadelní sál a administrativní zázemí. Ve střední, stávající části je velká tělocvična, taneční sál, dojo, šatny, zázemí externích pedagogů a sklady. Do přístavby nejdále od vstupu do areálu navrhli architekti lezeckou stěnu s členitými plochami uvnitř i vně. Komínem uvnitř se poleze až na střechu. Zde budou i dvě stanice lanového parku, který najde umístění v korunách stromů a má navazovat na dobrodružné hřiště v prudkém svahu za objektem. Důležitým prvkem návrhu je provázanost jednotlivých provozů.

