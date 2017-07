Proč tady? Koňák se bojí festivalu

Mladé Buky - Jakoby hodili mezi obyvatele Mladých Buků rozbušku. Když organizátoři undergroundového festivalu oznámili, že se z trutnovského areálu na Bojišti přesouvají do luk nad Mladými Buky, věřili, že pro svůj záměr dokáží lidi nadchnout.

KONĚ JIŘÍHO MARTÍNKA se na loukách pod Hrádečkem pasou celoročně. „Budu je muset zavřít a hlídat. Nic jiného mi nezbude,“ připravuje se majitel na chystaný festival.Foto: DENÍK/Jaroslav Pich

Místní ale pochopení nemají. Sepisují naopak petici, úřad přijal čtyři omezující vyhlášky. Starosti mají i sousedé, jejichž pozemky hraničí s místy, kde se má hudební festival odehrát.

„Nemusí se nic stát, ale taky můžeme mít pořádný problém. A na kom si co vezmu, když se mi koně třeba zraní jen tím, že se splaší kvůli hudbě nebo lidem? Myslím, že je rozumné předcházet problémům,“ říká Jiří Martínek.

Sám už 23 let chová v Hertvíkovicích koně. Celoročně se prohánějí v ohradách zhruba 100 metrů od budoucího festivalového areálu. „Co člověk, to jiný svět. Mně tahle akce ale přijde zbytečná. Její pořádání v téhle krajině nepochopím. Je spousta areálů, kde se dá hudební festival pořádat, tak proč tady,“ ptá se zkušený koňák.

„Určité obavy lidí samozřejmě chápu. Dneska už ale děláme taková opatření, že k nějakému vandalismu dochází skutečně minimálně,“ řekla Deníku před časem Eva Navrátilová, jedna z organizátorek. „Plánujeme navíc zátarasy, aby se lidé na soukromé pozemky nedostávali. Myslím, že máme dostatek zkušeností, abychom banálním problémům předcházeli,“ myslí si. „Navíc máme vztah k přírodě. Ekologie pro nás byla důležitá vždycky. Vždy jsme řešili kelímky, odpady i třídění,“ snaží se obavy lidí rozptýlit Martin Věchet.

Jeho slibům Jiří Martínek ale nevěří. „Pan organizátor tvrdí, že celý prostor zahradí a že lidi udrží v areálu díky ochrance. Ale tomu se snad ani věřit nedá. Vždyť je to nereálné,“ myslí si. „Neházím lidi do jednoho pytle. Ale vždyť stačí jedna opilá partička, jeden hloupý nápad. A stanou se zbytečné věci, které budou všechny mrzet. Mí koně jsou zvyklí na klid. Může jim dojít trpělivost, splaší se, mohou se zranit a ty náklady na léčbu jsou pak šílené,“ dodává Jiří Martínek, který v Mladých Bukách chová osmičku koní.

Ví o čem mluví. Nepříjemnou zkušenost už má za sebou. „Před lety se okolo jela Rally Krkonoše. Bylo tu pár lidí a najednou se mi asi šest z nich procházelo v ohradě u koní. Velká atrakce, to tedy jo,“ vzpomíná Jiří Martínek. „Když si dá někdo pivo nebo jointa, udělá si co chce. Já nechci riskovat, že se něco stane,“ říká koňák.

Open Air Workshop Hrádeček či Zahradní slavnost, jak se nově legendární hudební festival jmenuje, se má nad Mladými Buky konat od 17. do 20. srpna. Jiří Martínek prý už počítá s tím, že na 11 hektarech luk nad jeho domovem proběhne. „Rozpůlím ohradu a budu čtyři dny v pozoru. Koně budu uklízet, přes celou noc je tu nenechám, i když jsou na to zvyklí,“ plánuje. „Je to ohrožení jistot, nějaké práce, roky budované. Je tady klid a proto tu žijeme. Tohle je pro nás narušení soukromí. Pan Věchet neponese odpovědnost za lidi, kteří opustí areál. A já nejsem zvědavý na nějaké trestně-právní spory,“ bojí Jiří Martínek.