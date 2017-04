Prokleté dvorské fekálie. Radnice znovu zvažuje stavbu nové čističky

Dvůr Králové - Téma čistírny odpadních vod ve Dvoře Králové je únavné. Je plné soudních sporů, pří mezi zastupiteli města i neúnavnému měnění záměrů radnice podle toho, kdo ji zrovna ovládá.

Čistírna odpadních vod. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Ještě na konci roku 2015 měl Dvůr Králové přislíbenou obří evropskou dotaci ve výši 140 milionů korun. Musel jednat rychle. Čistírna by musela vyrůst v rekordním čase. Akci navíc provázela soudní napadení. Město do přípravy projektu vložilo až 20 milionů korun z vlastních prostředků. Přesto se nové vedení radnice rozhodlo zakázku zrušit.

„Zjistili jsme, že v projektu je spousta nejasností a často bychom se dostávali na tenký led. Hrozilo by, že bychom dotaci museli v budoucnu vracet," řekl v rozhovoru pro Deník v lednu 2016 starosta Jan Jarolím. „Prioritou jsou investice do oprav kanalizační sítě," vyhlásil tehdy.

Nyní se ale k celému záměru zastupitelé vrací. Kupředu je prý žene zřejmě poslední příležitost, kdy získat evropské peníze.

NEKONEČNÉ SPORY, NEJASNÉ PLÁNY

S majitelem stávající čistírny vede Dvůr Králové několik soudních sporů. Od roku 2005 se s firmou Evorado Import soudí o výši úhrady za čištění vody. Město na základně nepravomocného soudního rozhodnutí platí méně, než si provozovatel nárokuje.

Vlastník přitom v minulosti už nabídl Dvoru Králové čistírnu k odkupu, což město kvitovalo. Obrovská souhrnná částka ve výši 300 milionů korun však působila spíše jako aprílový žert.

„Jednání s firmou Evorado pokračují. Nevzdáváme se dohody a pokud se rozumně dohodneme, není důvod stavět novou čistírnu. Jsou věci, která v jednáních jdou zlepšit," řekl místostarosta Dvora Králové Jan Helbich.

Ten zastupitele informoval o nových záměrech radnice. „Nový dotační titul nás přesvědčil, abychom se výstavbou čistírny opět začali zabývat," vysvětlil.

Čistička by musela být projektově připravená do ledna 2018, kdy končí sběr žádostí. O čtyři roky později by pak měla fungovat.

NEVÁHEJME. URČEME SI SMĚR, ŘÍKÁ OPOZICE

To se však úplně nelíbí opozičnímu zastupiteli Janu Bémovi. Právě bývalý místostarosta stál v předchozím volebním období za dřívějším zrušeným projektem.

„Svými řečmi o dohodě s firmou Evorado jste zabili evropské peníze, které jsme měli slíbené. Máme tu nyní velkou časovou ztrátu," popíchl město Bém. „Měli bychom se už ale rozhodnout, zda novou čistírnu stavět budeme nebo nikoliv, když do toho vkládáme prostředky. Ať pořád neříkáme možná. Jestli máme něco dělat, napněme k tomu síly a pojďme to dělat naplno. Uvědomuji si, že v minulém projektu určitá úskalí byla, ale teď už bychom neměli být váhaví střelci," vyzval město k jednoznačnému stanovisku.

Své dřívější vyjádření ale na to konto na posledním veřejném zasedání zkorigoval i starosta Jan Jarolím. „Celou dobu se zaobíráme oběma variantami, určitě nejde o nějaké momentální prozření. Stále se kloním k tomu, že výstavbu nové čistírny odpadních vod považuji za extrémní variantu. Přednost bych dal vzájemné dohodě s vlastníkem současné čistírny," pronesl. „Zjišťujeme teď možnosti, které by nás zbavily problémů, které přinášel minulý projekt. A vracíme se k celé záležitosti i proto, že se objevuje poslední reálná možnost na získání dotace," sdělila starosta města.

Asi nejdéle táhnoucí se kauza v Podkrkonoší tak pokračuj. A její cíl je stále nejasný.

Jak šel čas s ČOV

Čistírna odpadních vod se během privatizace v 90. letech stala majetkem podniku Tiba. Když ji v roce 2005 prodávala, dohodla se s firmou Evorado Import a město zůstalo ze hry. Dvůr Králové od té doby musí za čištění vody platit soukromníkovi. Od samého začátku se však strany přou o výši těchto plateb.

V roce 2012 spory radnice a provozovatele čističky vyvrcholily absurdně. Firma zastavila čištění odpadních vod a splašky tři dny odtékaly přímo do řeky Labe.

Předchozí vedení radnice chtělo na to konto začít s výstavbou nové čistírny. Problematickou zakázku ale současná garnitura okamžitě svrhla ze stolu.