Propusťte vězně, žádali pisatelé

Hostinné – Napsat dopis a pomoci člověku, kterého neznám, jehož těžký životní příběh je ale spojený s nespravedlivým útlakem. To byl hlavní cíl akce s názvem Maraton psaní dopisů, k níž se připojili také lidé z Vrchlabí a Hostinného. Konkrétních cílů psaní politicky odsouzeným nebo jinak utlačovaným je však mnohem více. Za každým z dvanácti lidí, adresátů jednotlivých dopisů, je totiž drsný příběh.

Maraton psaní dopisů přinesl více než stovku psaní z Vrchlabí a Hostinného, které podpoří nespravedlivě vězněné.Foto: Jaroslav Pich

„Posílají se dopisy vybraným lidem, tzv. vězňům svědomí, do celého světa. Mezinárodní organizace Amnesty International, která za pomoci dobrovolníků celou akci pořádá, jejich příběhy monitoruje a už od roku 2001 vybírá ty, kterým se pak snaží pomáhat. Dopisy se píšou lidem, kteří mohou něco změnit. Politikům, prezidentům a dalším vlivným osobám. Upozorňují na nespravedlivé odsouzení těchto osob.

Je to založené na tom, že v jeden čas přijde obrovská masa dopisů na určená místa a nejde ji lehce přehlížet. Píše se ale i samotným lidem, aby věděli, že na ně svět myslí a stojí za nimi," vysvětlil Pavel Žalský, který pořádal Maraton psaní dopisů jak ve Vrchlabí, tak v Hostinném společně se skauty ze střediska Dobráček. Součástí akcí na obou místech byly také vzpomínkové večery na Václava Havla, bývalého prezidenta republiky. Právě on byl v 70. a 80. letech jedním z vězňů, kterému chodily tisícovky podpůrných dopisů od lidí z celého světa. „Jsem přesvědčený, že bez této podpory bych byl ve vězení mnohem déle," řekl později Václav Havel.

Více než stovka dopisů odejde v nejbližších dnech z Hostinného a Vrchlabí. Stanou se součástí velké mezinárodní akce, která podporuje nespravedlivě vězněné a stíhané lidi po celém světě. V loňském roce z České republiky zamířilo na podporu politických vězňů více než 3,7 milionu takový dopisů. Letos se hromadně dopisy sepisovaly na 193 místech České republiky.

Maraton psaní dopisů, jak se celý program oficiálně nazývá, na obou místech v regionu Krkonoš pořádal Pavel Žalský, který se tak stal prodlouženou rukou organizace Amnesty International. „Letos dopisy míří na podporu kanadských indiánů, kteří mají kvůli stavbě obrovské přehrady přijít o svůj přirozený prostor. Píšeme do Číny, Kamerunu nebo Egypta. Většinou jde o vězně nebo jinak šikanované lidi.

Snažíme se apelovat na vlády a na úřady, aby nevěznily lidi, kteří nemají ve vězení co dělat. Je to klišé, ale snažíme se tady společně udělat svět alespoň o trochu lepší," řekl Žalský. Mediálně nejznámějším mužem, kterého letos dopisy podpoří, je Edward Snowden. Američan, který od roku 2013 žije v exilu, protože v jeho domovině mu hrozí desítky let ve vězení za vyzrazení dokumentů o americké tajné službě.

„Chtěl jsem podpořit někoho, koho třeba ani neznám. Chci tím dokázat i to, že člověk nemusí myslet jen na své okolí, ale i na ty, jejichž názory mu jsou třeba blízké," řekla Dorota Šindarová, která sepsala hned tři dopisy. „Paní do Íránu nebo Turecka, ale i do Číny. Přečetla jsem si jejich příběhy, zaujaly mě. Je mi takto vězněných lidí opravdu líto," dodala Šindarová.

Kdo ví, třeba i její dopis dopomůže nespravedlivě stíhaným ke spravedlnosti.