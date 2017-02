Průmyslová zóna za půl miliardy

Vrchlabí - První etapa za 326 milionů korun, druhá za 136 milionů. To jsou investice do silnic v průmyslové zóně ve Vrchlabí. Na jaře začne realizace posledního úseku v Dělnické ulici.

ŠKODOVÁCKÝ ZÁVOD na výrobu převodovek, který zaměstnává tisícovku lidí, je hlavním bodem vrchlabské průmyslové zóny. Celkové investice do ní se šplhají k 662 milionům.Foto: Město Vrchlabí

Průmyslová zóna ve Vrchlabí, to je především fabrika Škodovky. Na výrobě převodovek, jichž zhotoví přes 2000 denně, tam pracuje tisícovka lidí. Stát, Královéhradecký a Liberecký kraj investují celkem 462 milionů korun do rekonstrukce silnic v této oblasti. Dalších 200 milionů už stály investice do vnitřní zóny, třetinou se na nich podílelo město Vrchlabí. Projekt schválila vláda v říjnu 2013.

V první etapě silničních oprav se proinvestovalo 326 milionů a vešly se do ní rekonstrukce čtyř úseků: Dolní Branná – Kunčice (silnice třetí třídy za 22 milionů), Studenec – Horka (silnice druhé třídy za 52 milionů), Studenec, pošta – Dolní Branná (dvě komunikace druhé třídy za 162 milionů). Zatímco tyto akce již byly dokončeny, poslední část z první etapy, kterou představuje silnice první třídy ve Vrchlabí v úseku ulic Nerudova – Nádražní za 91 milionů, bude dokončena letos. Do druhé etapy patří komunikace v Hostinném (25 mil.) a Dolní Branné (50), poslední fázi představuje letošní oprava cesty z Dělnické ulice ve Vrchlabí až do Kunčic za 61 mil. korun.

Průmyslová zóna Vrchlabí: investice přesáhly půl miliardy

Do oprav cest v průmyslové zóně Vrchlabí – jih investují stát, Královéhradecký kraj a Liberecký kraj v souhrnné výši 462 milionů korun. Dalších 200 milionů už spolkly investice do vnitřní zóny, na kterých se 125 miliony podílel stát a 75 město Vrchlabí. „Vyrostla zde jedna z nejmodernějších továren v Evropě. Zmizel kvůli tomu fotbalový stadion. Došlo k rekonstrukci přístupových komunikací, silnic první, druhé a třetí třídy," konstatoval starosta Vrchlabí Jan Sobotka.

Poslední úsek, do kterého se bude investovat, představují úseky komunikace na trase Dělnická ulice ve Vrchlabí až do Kunčic. „Jedná se o nejdůležitější komunikaci, silnici III. třídy, po které je vedena prioritně doprava do závodu ŠKODA AUTO a.s. Jedná se o velmi dlouhý úsek, téměř 3 kilometry, proto je investice vysoká. Jedná se o kompletní rekonstrukci včetně přeložek sítí a nových konstrukčních vrstev," řekl starosta. Předpokládané náklady na tuto akci byly 95 milionů, kvůli veřejné soutěži se je podařilo srazit o 34 milionů. „Oprava bude rozdělena do dvou částí. Předpokládáme, že stavbu zahájíme letos v dubnu. První úsek, který končí vybudovaným obchvatem, by měl být dokončen na podzim roku 2017, druhý úsek k okružní křižovatce až do Vrchlabí pak v létě 2018, " upřesnil radní Královéhradeckého kraje pro oblast investic Václav Řehoř.

Rekonstrukce úseků budou probíhat za úplné uzavírky dotčené komunikace.

Masivní investice do silnic na Vrchlabsku neznamenají, že všechny jsou v bezvadném stavu. „Ještě by bylo potřeba opravit silnici III. třídy mezi Hostinným a Prostředním Lánovem a je v nevyhovujícím stavu," upozornil starosta Vrchlabí.

INVESTICE DO PRŮMYSLOVÉ ZÓNY

První etapa: částka 326 milionů Kč (Královéhradecký kraj 17, Liberecký kraj 43, stát 266)

silnice III/2953 Dolní Branná – Kunčice 22 milionů Kč (dokončeno v roce 2014)

silnice II/293 Studenec – Horka 52 mil. (dokončeno 2014)

silnice II/293 a II/295 Studenec, pošta – Dolní Branná 162 mil. (dokončeno 2016)

silnice I/14 Vrchlabí Nerudova ulice – Nádražní 91 mil. (bude dokončeno v letošním roce)

Druhá etapa: částka 136 milionů Kč (KH kraj 34, stát 102)

silnice II/325 Hostinné – průtah 14 mil. (dokončeno 2015)

silnice II/325 Hostinné – KRPA 11 mil. (dokončeno 2015)

silnice II/295 Dolní Branná – MOK I/14 50 mil. (2016)

Vrchlabí Dělnická ulice – silnice III/32551 61 mil. (realizace proběhne v letech 2017 a 2018)



Investice ve vnitřní zóně: 200 mil. (125 stát, 75 Vrchlabí)