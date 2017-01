První miminka jsou na světě

Trutnovsko, Semilsko - Světlo světa v novém roce spatřila i první letošní miminka v trutnovské a jilemnické porodnici.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Z obou zařízení soutěží každý měsíc rodiče s Krkonošským deníkem v klání O nejhezčí miminko. Obě letošní první narozené děti jsou holčičky. V Jilemnici Luisa Petružalková z Čisté u Horek a v Trutnově Amálie Hejnišová z Broumova.

První miminka letošního roku jsou již na světě

Jilemnická porodnice se může radovat. Prvním miminkem letošního roku v celém Libereckém kraji je holčička, která se narodila právě tam.

Malá Luisa Petružalková přišla na svět ve tři čtvrtě na tři. Holčička váží 3455 gramů a měří 51 centimetrů. Radost z ní mají rodiče Monika a František, kteří si miminko odvezou domů do Čisté u Horek. V liberecké nemocnici čekali na první miminko do 10.15 hodin, kdy se tu narodil malý Tadeáš (3720g a 52 cm). První holčička a také chlapec narození v Libereckém kraji v roce 2017 dostanou od hejtmana Martina Půty jako tradičně zlatý řetízek s přívěskem se znamením kozoroha. Rodiče také od kraje obdrží dárek v podobě dětské kosmetiky a plenek a na účet jim připluje 5000 korun. V trutnovské porodnici se jako první miminko letošního roku narodila také holčička. Jmenuje se Amálka Hejnišová. Světlo světa spatřila 1. ledna v 15.40 hodin, vážila 3550 gramů a měřila 50 centimetrů. Rodiče Denisa Netíková a Ondřej Hejniš si miminko odvezou do Broumova. Amálka však není prvním miminkem Královéhradeckého kraje. Tím je holčička Ema, narozená v Ústí nad Orlicí. Částku 10 tisíc korun a drobné dárky od města Trutnova dostane až miminko, které se v trutnovské porodnici jako první narodí s trvalým bydlištěm v Trutnově.