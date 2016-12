První skibusy do Kladského pomezí vyrazí 7. ledna

Kladské pomezí - Už od začátku prosince upravují sněžné skútry první kilometry běžeckých tratí v regionu Kladského pomezí.

Ilustrační fotoFoto: Deník

„Zdejší tratě jsou unikátní svým propojením, a tak při příznivých sněhových podmínkách mohou běžkaři dojet například z Machova až do Náchoda," informuje Zdeněk Špringr ze společnosti Branka, která zajišťuje ve spolupráci s provozovateli úpravu běžeckých tratí celkem v devíti lokalitách.

„Návaznost mají tratě také na polské území v oblasti národního parku Gór Stolowych a tak se z Polska na běžkách dostanete například do Broumovských stěn nebo přes Bor do Machova," dodává a inspiruje k výletu. Společnost Branka v regionu každoročně organizuje provoz skibusů. Ty poprvé vyjedou už v 7. ledna. První z linka pravidelně bude vyjíždět v 9 hodin z Náchoda, přes Červený Kostelec a Úpici do Jestřebích hor, které jsou jedny z nejvíce oblíbených míst pro běžecké lyžování v Kladském pomezí. Druhá linka vyráží z Náchoda ve 12.15 a přes Kudowu Zdrój zajede až do polského Karłówa. Oba skibusy budou jezdit pouze do konce února.