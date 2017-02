Psí deník: Všichni strašně smrdíme

Dvůr Králové - Zábavnou formou se od nového roku královédvorská zoo snaží veřejnosti přiblížit život sedmerčat psů hyenových.

Ilustrační fotoFoto: Simona Jiřičková/ZOO Dvůr Králové

Ta se narodila loni v půlce prosince a lidé je mohou sledovat prostřednictvím nevšedního textového a fotografického záznamu. Unikátní chovatelský úspěch kriticky ohroženého druhu popisuje deník psí nory, který najdete na nových internetových stránkách zahrady.

Každý týden tak mohou lidé sledovat, jak se štěňatům žije. Příběhy vypráví jedno z mláďat, štěně Africa, a přináší neotřelé pohledy do chovatelského zázemí, ale i do života afrických zvířat.

„Dneska jsme museli projít další, už čtvrtou prohlídkou. Naštěstí to netrvalo dlouho a všichni jsme zdraví," píše se v jedné kapitole. „Lidi se k nám zatím vždycky chovali mile, ale při tomhle vážení si to pěkně pokazili. Dovolili si o nás prohlásit, že všichni strašně smrdíme! Zkuste si ale být několik týdnů zalezlí s šesti sourozenci v jedné malé noře. To by přeci nikdo nevoněl," dočtete se dál. Deník psů hyenových má už deset kapitol.