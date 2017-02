Ptačí chřipka nutí drůbežárnu úzkostlivě dbát na dezinfekci

Podkrkonoší - Úpická chovatelská organizace musí kvůli ptačí chřipce zrušit výstavu drůbeže. Preventivně. Uzavřené drobné chovy však výraznými opatřeními neprocházejí. Dubenecká drůbežárna dbá mnohem intenzivněji na dezinfekci.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Fanta

Ptačí chřipka je aktuálním strašákem drůbežáren. Její opakovaný výskyt na území republiky děsí. Také drůbežárny v regionu musely přijmout preventivní opatření.

Týkají se například výkrmny kuřecích brojlerů v Dubenci. Zaměstnanci absolvovali řadu školení, intenzivněji kontrolují uhynulé kusy.

„Do okolí Dubence se ptačí chřipka prozatím nedostala, proto jsme přijali jen standardní opatření. Nepouštíme do areálu cizí osoby, zaměstnanci intenzivněji dodržují dezinfekci. Přezouvají se, sprchují," řekl Zdeněk Mlázovský ze střediska drůbežárny Dubenec, která patří nymburské firmě Proagro. „Přijali jsme zpřísněná opatření. Pracovníci by neměli přijít do styku s jiným vnějším chovem. Pohyb v areálu jsme výrazně omezili," dodal Mlázovský. Vedoucí chovu drůbeže také odhalil, jak funguje zásobování zvířat. „Krmení dovážíme v uzavřených kontejnerech, s vnějším prostředím prakticky nepřijde do styku. Riziko nákazy je vždy, ale věřím, že náš chov je zabezpečený," řekl Zdeněk Mlázovský.

CHOVATELÉ

Také drobní chovatelé drůbeže by měli přijmout preventivní opatření, a tím minimalizovat nebezpečí přenosu nákazy. Patří k nim třeba uzavřený chov nebo zabránění styku s volně žijící ptáky.

Výraznější ústrky však zatím lidé v Podkrkonoší nepociťují. „Naši členové chovají zvířata v uzavřených chovech, nevím o tom, že bychom museli provádět nějaká vážnější opatření," řekla například Růžena Součková, jednatelka organizace v Hostinném. V podobném duchu se vyjádřil také její kolega z Trutnova Jan Šterber. „Ne, ne. Žádné problémy s chovy na Trutnovsku nemáme. Drobných chovatelů se ta velká opatření, o nichž se mluví, ani týkat nemusí," vyjádřil se.

VÝSTAVU MUSÍ OŽELET

Drobné starosti mají snad jen chovatelé v Úpici. „Zatím jsme nemuseli žádné výraznější opatření přijímat. Nejsme v úplně zasaženém území," řekl jednatel tamní organizace Jan Balcar. „Dotýká se nás ale zákaz vystavování drůbeže. Za měsíc máme tradiční výstavu a bude tentokrát jen králičí. Drůbež musí zůstat izolovaná," mrzí Balcara.

Výskyt tzv. ptačí chřipky byl v Česku na začátku roku potvrzen téměř po deseti letech. Do kraje výraznější opatření přišla po potvrzení nákazy v polském příhraničním městě Kudowa Zdrój. Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, holubů, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Virus se šíří kontaktem s ostatními ptáky, vzduchem, kontaminovanými dopravními prostředky, technikou, nářadím, krmivem a znečištěnou obuví a oděvem.