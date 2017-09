Rakouský expert pletl ocelové lano na nové černodolské lanovce

Černý Důl /FOTO/ - Investice SkiResortu Černá hora - Pec pro letošní zimu přesáhnou 100 milionů korun. K těm hlavním patří výstavba lanovky v Černém Dole.

Rakouský zaplétač Erwin Gurschler, který měl k ruce zhruba desetičlenný tým, dokončil práce na spojení ocelového lana na nové čtyřsedačkové lanovce Family Express v Černém Dole. Nahradí původní třísedačkovou a bude delší o 300 metrů.



Ocelové lano, dlouhé přes dva kilometry, ponese 78 sedaček. Má průměr 40 mm a je složené ze šesti pramenů. V každém z nich je 25 ocelových drátů. Jeden metr lana váží zhruba 6 kilogramů, proto se na jeho zaplétání podílel početný tým lidí pod vedením rakouského experta.

Práce na přípravě nové černodolské lanovky na zimní sezonu budou pokračovat zkušebními jízdami bez sedaček, následně i se sedačkami. „Posledním krokem před oficiálním uvedením do provozu budou zátěžové zkoušky, které jsou naplánované na druhou polovinu října,“ upřesnil Petr Hynek ze SkiResortu Černá hora – Pec.

Kvůli odpojitelnému systému bude lanovka pohodlnější hlavně pro děti a lyžařské začátečníky. „Umožňuje bezproblémové nasedání i vyšší přepravní rychlost,“ vysvětlil Petr Hynek, ředitel SkiResortu Černá hora – Pec, do kterého lyžařský areál v Černém Dole patří. „Se širokými a mírnými, až středně obtížnými sjezdovkami je koncipován pro rodinné lyžování, a tak tento typ lanovky bude areálu Černý Důl skvěle vyhovovat,“ poznamenal.

Family Express je odpojitelná čtyřsedačková lanovka Leitner s rychlostí přepravy 4,5 metru za sekundu. Stojí v trase původní lanovky U lomu. Kilometr dlouhá cesta zabere necelé 3,5 minuty. Lanovka překonává převýšení 235 metrů. Maximální kapacita je 2400 osob za hodinu. Přilehlé prodloužené sjezdovky měří nově 1050 metrů, nová sjezdovka „Vyhlídková“ je dlouhá 850 metrů.

Další novinkou zimní sezony se stane nová šestisetmetrová sjezdovka a vlek v Peci pod Sněžkou směrem do Javořího Dolu. „Díky těmto investicím nově nabídneme ve SkiResortu Černá hora – Pec lyžování na 43 kilometrech sjezdovek na jeden skipas,“ upozornil Petr Hynek.



Přes 76 procent sjezdovek SkiResortu je vybaveno technologií zasněžování. „Lidé tak mají jistotu, že se u nás lyžovat bude, i kdyby zima přírodnímu sněhu příliš nepřála,“ řekl. SkiResort zavádí rovněž zrychlenou přepravu skibusem mezi horskými středisky SkiTour Express, který stihne trasu z Pece pod Sněžkou do Janských Lázní za 22 minut a do Černého Dolu za 37 minut. Přepravu zkrátí o třetinu.

"Celá myšlenka lyžování ve více areálech v jeden den či po dobu zimní dovolené je tak znovu dostupnější a příjemnější. Věříme, že naše návštěvníky bude bavit,“ uvedl Petr Hynek.

Lano dlouhé dva kilometry Ocelové lano na nové lanovce v krkonošském Černém Dole měří víc než dva kilometry. Jeden metr váží zhruba 6 kilogramů. Průměr lana je 40 milimetrů, je složené z šesti pramenů a ty pak z 25 ocelových drátů. Lanovku nyní čeká testování a navěšení sedaček. Family Express jich ponese celkem 78. Teprve potom můžou přijít na řadu zatěžkávací zkoušky a oficiální uvedení do provozu. Z Černého Dolu na Špičák vyveze lyžaře zhruba za 3,5 minuty. Nová čtyřsedačková lanovka je o 300 metrů delší než původní třísedačková.