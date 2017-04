RC TRuck show zamíří na Frimlovku

Trutnov - Milovníci kamionových modelů se mohou těšit na třetí ročník unikátní RC Truck Show, která opět zavítá do Trutnova.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Petr Vaňous

Uskuteční se v sobotu 15. dubna od 9 do 17 hodin na ZŠ Rudolfa Frimla. Kromě detailně propracovaných Rc Trucků v měřítku 1/14, nakládací a úklidové techniky, najdou tu letos své místo i Dakarovské speciály a pořadatelé mají přislíbenou i účast vojenské techniky. Pro ně bude vyčleněn kus plochy, kde se mají pohybovat v "těžkém" terénu. Na akci přijedou i modeláři z Polska. Cena vstupného i vzhledem k nemalým nákladům zůstává na 40 korunách.

Připomeňme, že loňský ročník se s návštěvnickým úspěchem konal v Úpici. Do tělocvičny ZŠ Bratří Čapků se sjeli modeláři, kteří obecenstvu prezentovali svou jemnou motoriku a umění. Během dne se v tělocvičně vystřídaly davy lidí. Návštěvníci obdivovali díla modelářů i fungování 3D tiskárny.

„Oddělujeme se od malých autíček, u nás lidé vidí větší techniku, hlavně kamiony. Cílem téhle party nadšenců je, aby ukázala veřejnosti další druh zábavy. Lidé vidí, co je taky možné. Je to něco jiného, než sezení u počítače," řekl organizátor David Krůta. Tělocvičnou se proháněly modely v desetitisícových hodnotách. „Aby auto už něco umělo, musí se do něho investovat zhruba čtyřicet tisíc," dodal pořadatel Krůta. I následující sobotu tedy bude tentokrát na trutnovské Frimlovce pěkná podívaná.