Regenerace sídliště bude stát přes 100 milionů

Lomnice nad Popelkou - Město v Českém ráji chce příští rok zahájit regeneraci sídliště, kde žije asi pětina Lomnice. Podle odhadů bude stát přes 100 milionů korun, což je nad možnosti šestitisícového města.

Bude proto rozdělená na etapy zhruba po čtyřech až pěti milionech korun, řekl místostarosta Lomnice Zdeněk Rajm.

Revitalizace sídlišti s 558 byty by měla mimo jiné vyřešit problém s nedostatkem parkovacích míst. Nyní jich je na sídlišti 290, potřeba je skoro trojnásobná. V návrhu se počítá s tím, že po dokončení revitalizace by mohlo být na sídlišti 729 míst k stání. Podle místostarosty by ale navýšení nemělo být na úkor zeleně. "V dotazníkové akci mezi obyvateli vyšla zeleň jako jeden z kladů sídliště. Takže tu bychom určitě rádi nejen nechali, ale i obnovili a zlepšili," uvedl Rajm.

Revitalizace je rozdělená na 26 etap. "Máme hotový návrh. Teď budeme jednotlivé etapy rozpracovávat do projektových dokumentací a nechávat je povolovat, protože většina bude muset projít stavebním a územním řízením," řekl místostarosta.

Práce by měly začít v příštím roce, město se na to pokusí získat státní dotaci od ministerstva pro místní rozvoj. Ta by mohla pokrýt až 70 procent nákladů. Jako první přijde na řadu páteřní komunikace sídliště, což je ulice Karla Čapka. "Jezdí po ní hodně aut a je ve špatném stavu. Dekly od kanálů výrazně převyšují okolní terén, je tam absolutní nedostatek parkovacích míst i nevyhovující chodníky," dodal místostarosta. Obnova ulice za zhruba deset milionů korun je rozdělená na dvě etapy. Město plánuje, že by příští rok udělalo obě.