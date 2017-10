Rukopis přilákal třináct stovek lidí. Muzeum slaví úspěch

Dvůr Králové n. L. – Dvanácticentimetrová brožura o pár stránkách strhla ve Dvoře Králové humbuk. Muzeum, které během víkendu vystavovalo originál Rukopisu královédvorského, zažilo nebývalý nájezd návštěvníků. Během dvou otevíracích dnů jich sem zavítalo více než 1300 lidí.

„Jsme nadšení, je to opravdu velké číslo. Byla tu spousta lidí ze Dvora Králové, ale i z jiných koutů republiky. Dorazily sem významné osobnosti regionu, velmi významný byl i počet středoškolských učitelů,“ řekla ředitelka muzea Dana Humlová.



VELIKOST NÁVŠTĚVNÍKY ZASKOČILA

Do podkrkonošského města se sjížděli i z dalekých koutů. „Byli tu lidé z Děčína, z Moravy i z Počátek. Jsem ráda, že výstava byla atraktivní. O to nám šlo a tak jsme si to představovali,“ řekla ředitelka muzea. Obvykle sem prý přitom během otevíracího víkendu dorazí desítky, maximálně stovky návštěvníků. „Tohle je minimálně o dva řády jinde,“ potvrdila ředitelka.



„Češtině se věnuji už od střední školy a o Rukopisech jsme se pořád jen bavili. Je zajímavé vidět na vlastní oči tak vzácný dokument, o kterém se běžně jen čte a píše. Rukopisy jsou vzácným dokladem české historie. Jsem překvapený, jak krásnou výstavu královédvorské muzeum připravilo,“ řekl jeden z návštěvníků Jaromír Drahovrzal.



Veřejnost nejčastěji zaskočila velikost dokumentu. Brožura o velikosti dvanácti centimetrů je opravdu titěrná. „Lidé často čekali velkou knihu a ony to byly jen malé listy,“ smála se Dana Humlová.



PŘÍSNÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY

Originál vydání Rukopisu královédvorského přijel z Národního muzea do Dvora Králové v pátek. Do města se vrátil po padesáti letech. Jeho transport provázely přísné bezpečnostní podmínky. Byl pod dohledem ostrahy, uzavřený v masivní dřevěné bedně a uložený ve speciálních sklech. Takto v pondělí zase odjel zpět.



Také samotné vystavení bylo závislé na mnoha přísných faktorech. Muzeum muselo zajistit speciální vitrínu, udržující stálou teplotu a vlhkost. Na poslední chvíli pracovnice odvracely i nasvícení, které dokumentu škodí.



„Máme za sebou dvouletou práci, byla opravdu náročná. Teď se z toho kolotoče musíme vzpamatovat,“ potvrzuje Dana Humlová. „Hlavně víkend byl perný. Ale stálo to za námahu. Jsme nadšení, že se u nás Rukopis ukázal,“ dodala ředitelka.



Rukopis královédvorský je přitom na obdobné expozice propůjčovaný jen výjimečně. Podle odborníků se vystavuje ojediněleji než korunovační klenoty.



Výstava věnovaná Rukopisu královédvorskému pokračuje ve Dvoře Králové až do 12. listopadu. Už v příštím týdnu se lidé mohou těšit i na další dvě přednášky věnované Rukopisům. Závěr letních slavností ve městě obstará vystoupení ochotnických divadelníků.