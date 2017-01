Sbohem, kostky. Úpičtí už se těší na tichý asfaltový koberec

Úpice - Průtah podkrkonošským městem se má brzy dočkat rekonstrukce. Propadající se žulu nahradí asfalt. „Kostky jsou strašné. Když jede kamion, na stolech nám skáče nádobí," zlobí se místní obyvatelka. I jí by se mělo ulevit.

ASFALT MÍSTO KOSTEK. Asfaltový koberec končí ve směru od Havlovic u policejní stanice. Do dvou let by měl pokračovat k benzinové pumpě u křižovatky na Náchod a Trutnov.Foto: DENÍK/Jaroslav Pich

Úpickou silnici v ulici Pod Městem nemají řidiči v oblibě. Jezdí tu každý, kdo chce z města vyrazit na Českou Skalici, do Hradce Králové nebo jen za nákupy. Stav vozovky je ale katastrofální.

Na vině je špatné podloží, a tak se žulové kostky stále propadají. Místní řidiči o tom vědí své. Pokud by nezpomalili a nepřejeli do protisměru, mohli by svému autu vypsat úmrtní list.

POSKAKUJÍCÍ NÁDOBÍ

Ještě hůř jsou na tom obyvatelé zdejších bytů, které obtěžují otřesy a nadměrný hluk. „Je to hrůza. Když tu projíždějí náklaďáky nebo dokonce i kamiony, poskakuje nám nádobí na stole," zlobí se Dita Hejnová. „Pár pokusů o opravu už tu bylo, ale žádný efekt. Během krátké doby se kostky znovu propadly. Je to jak tankodrom."

Zdejší obyvatelé se před časem spojili. Rekonstrukci ulice, kolem níž je největší koncentrace úpických obchodů, požadovali prostřednictvím petice, kterou zaslali na radnici a poté i na krajský úřad. Žádali zajištění klidu a odstranění vibrací v jejich bytech. Podepsaly ji asi dvě stovky lidí.

NÁPRAVA DO DVOU LET

V blízké budoucnosti by se místní měli dočkat nápravy. Město jedná s Královéhradeckým krajem, který je vlastníkem komunikace. Do dvou let by mohla Úpici protínat asfaltová silnice.

„Je to zatím v projektové fázi. Oprava komunikace je záležitostí krajského úřadu, my se budeme podílet na rekonstrukcích a úpravách chodníků," objasnil úpický starosta Jaroslav Hůlek. Podél silnice vzniknou parkovací místa.

„Připravujeme s městem společný projekt na rekonstrukci silnice, chodníků, parkovacích zálivů, kanalizace, vodovodu a souvisejících prací. Žulovou dlažbu by na vozovce měl nahradit asfaltový kryt," doplnil Dan Lechmann z úřadu Královéhradeckého kraje.

TICHÝ ASFALT

A ona hlučnost a vibrace, které lidem v přilehlých bytech ztrpčují život? „Vozovka by měla mít speciální obrusnou vrstvu, která sníží hlučnost," ujistil Lechmann.

Rekonstrukce je v plánu mezi roky 2018 a 2019. „Hrubý odhad investic je pro kraj kolem 30 milionů korun, pro město asi 17 milionů," upřesníl finanční náročnost Dan Lechmann.