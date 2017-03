Sedmdesátka, to je legenda

Špindlerův Mlýn /FOTO/ - Nejstaršího českého lyžařského závodu se zúčastnilo v sobotu ve Špindlerově Mlýně 805 běžkařů.

Krkonošská 70 přivábila do prosluněného prostředí velké množství běžců na lyžích, aby vyrazili do stopy po krkonošských hřebenech. Legendární závod sice můžou absolvovat i jednotlivci, přesto jeho tradice je založená na týmové jízdě. Pětičlenné hlídky musí spolupracovat tak, aby dorazily do cíle ve Svatém Petru pohromadě. A během sedmdesátikilometrového putování po horách zažívají leckdy horké chvilky.

VÍTĚZOVÉ NA LANĚ

„Nejzáludnější nejsou ani tak kopce, jako délka závodu, posledních dvacet kilometrů bývá opravdu náročných," řekl Petr Javůrek, jehož tým Kasper Swix z Trutnova zvládl trať nejrychleji. Za 3 hodiny , 57 minut a 40 sekund. „Počasí bylo krásné na opalování, pro závody to ale nebylo to nejlepší, co bychom chtěli, sníh je totiž v těchto podmínkách hodně pomalý. Dojezd na sjezdovce je tradičně hodně rozměklý, je potřeba jet hodně opatrně, aby se nestal na poslední chvíli nějaký úraz nebo nezlomily lyže či hůlky," popsal.

Pro úspěšný výsledek je zásadní spolupráce celé pětičlenné hlídky. „Ideální je jet pohromadě a komunikovat mezi sebou. A nestydět se říct o pomoc. Mít připravené lano nebo gumu na tahání. V závěru jsme ho potřebovali i my a přes poslední dva kopečky potáhli jednoho z našich členů, který toho měl dost," přiznal, že ani ti nejlepší z početného pole závodníků se nevyhnuli kritickým okamžikům.

SKIFAŘ PADAL

Prekérní momenty potkaly rovněž veslaře Ondřeje Synka. „Spadnul jsem, když jsem sjížděl do kotle, extrémní byl taky závěrečný sjezd do cíle na sjezdovce, tam jsem spadnul asi třikrát," vylíčil. Olympijský medailista ve skifu si zajel Krkonošskou 70 vůbec poprvé a přestože dorazil mezi jednotlivci v hlavní kategorii čtvrtý na 50 kilometrů, v cíli nejprve chvíli lamentoval. „Nevím, jestli přijedu za rok, protože jsem dost zničený," utrousil, ale hned dodal: „Až to pomine, tak se na to budu dívat určitě jinak. Trať byla výborná, nahoře na hřebenech krásný sníh." Čtyřnásobný mistr světa ve skifu bere běžky jako vhodnou přípravu. „Hodně na nich trénuju, běhám každý rok. Letos přišla příležitost vyzkoušet si i závody, tohle byl můj třetí. Jednak je to příprava, jednak zábava, letos si chci udělat sezonu zpestřenou," uvedl Ondřej Synek.

TEHDY KOLEM ŠPINDLEROVKY

Naopak Jaroslav Kovář z Jilemnice rozhodně poprvé nestartoval. „Nejtěžší je vydrápat se nahoru a pak na konci zase sjet sjezdovku dolů," poznamenal k závodu, při kterém si zajel 50 kilometrů. Ačkoliv patřil s ročníkem narození 1951 mezi nejstarší účastníky, rozhodně neskončil na chvostu. S časem 4:15 hod. nechal za sebou řadu výrazně mladších běžkařů. „Když člověk trošku trénuje," naznačil, kde vzal fyzičku. „Něco na kole, něco na běžkách. Dobrý výsledek potěší, ale člověk se nemůže zhuntovat úplně." První ročník Krkonošsk&eac ute; 70 se konal v době, kdy mu byly čtyři roky… „My jsme běhávali kdysi dávno, ještě na opačné straně Špindlu, okolo Špindlerovky, nahoru na Petrovku, na Luční boudu. To bylo ale před padesáti lety," zavzpomínal. „Když budu zdravý, pojedu příští rok určitě zase. Vždyť to mám z Jilemnice blízko," prohlásil odhodlaně Jaroslav Kovář.

SVĚTOVÁ TRADICE

Dvaašedesát ročníků dělá z akce, kterou organizuje Lokomotiva Trutnov, opravdovou legendu. „Výjimečností závodu jsou pětičlenné hlídky. To se podle mě nejezdí nikde jinde na světě," připomenul Petr Javůrek z Kasper Swix teamu Trutnov a jedním dechem dodal: „Krkonošská 70 prostě nemá obdobu, 62 ročníků mluví samo za sebe. Je skvělé, že tahle tradice stále pokračuje."