Semilští si vybrali investice

Semily - Chodník u hřbitova, opěrná zeď a zateplení fasády domu.

Do čeho se bude investovat v dalším roce? To nemohou obyvatelé všech měst ovlivnit. Semilští ovšem patří k těm, kterým to je umožněno v rámci participativní části rozpočtu. Těsně před vánočními svátky zástupci vedení radnice uzavřeli anketu, ve které se ptali lidí, čemu by dali při investicích z městské kasy přednost.

„Participativní část rozpočtu představovala pro rok 2017 jeden milion padesát tisíc korun. Náklady na jednotlivé projekty nesměly překročit 50 procent z této částky," vysvětlil postup místostarosta města Tomáš Sábl. Návrhy na různé investiční akce mohli lidé podávat do letošního 31. července. Celkem se jich sešlo čtrnáct, pak je posoudili zaměstnanci odboru rozvoje a správy majetku.

Výbor pro rozvoj města poté stanovil konečný seznam projektů pro hlasování v anketě. „Návrhy byly velmi pestré," konstatoval Tomáš Sábl a uvedl, že občané si například přáli opravit některé komunikace či chodníky, vytvořit pietní místo, anebo zřídit bosou stezku na Ostrově. Hlasování se nakonec zúčastnilo 170 občanů. Ti rozhodli o projektech, které se v příštím roce díky participativní části rozpočtu dočkají realizace. Zastupitelé v prosinci záměry na svém zasedání odsouhlasili.

Semilští se tak mohou těšit na vybudování nového chodníku podél hřbitova na Koštofranku do ulice Mikoláše Alše, spojené s rekonstrukcí opěrné zdi, a na zateplení fasády domu s mozaikou v Tyršově ulici včetně uměleckého ztvárnění znaku města na fasádě domu. „Věřím, že se do hlasování bude zapojovat stále více lidí. V příštím roce umožníme hlasovat elektronicky po přihlášení prostřednictvím služby mojeId. Částku pro participativní rozpočet jsme navýšili na jeden a čtvrt milionu korun," informoval semilský místostarosta Tomáš Sábl.