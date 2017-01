Šerpové vyrazí na Sněžku s třiceti kily na zádech

Pec pod Sněžkou - Třicet odvážlivců bude v sobotu zdolávat nejvyšší českou horu s třicetikilovou zátěží na zádech. Ti nejlepší to loni zvládli za jednu hodinu a osm minut!

Extrémně náročné podmínky čekají na 21 mužů a 9 žen, kteří se rozhodli pro sobotní výstup na Sněžku. Od dolní stanice lanovky v Peci pod Sněžkou tam ponesou zásoby pro Českou Poštovnu.

POŘÁDNÝ MRÁZ A HLUBOKÉ ZÁVĚJE

Mužští šerpové dostanou naloženo 30 kilogramů zásob, ženy o polovinu méně. Obdobný závod se koná i v létě, kdy muži vynášejí 40 kg a ženy 20 kg. Nedá se však říct, že by zimní varianta Sněžka Sherpa Cupu byla jednodušší.

Stačí se podívat na webkamery, jaké počasí panuje na českém vrcholu. Mráz, hustá mlha, silný vítr.

„Když vidíte, co se děje v nížinách, je to jen slabý odvar toho, co se děje na Sněžce. Když mráz, tak pořádný, když závěje, tak hluboké. Přesto se tyto extrémní podmínky stávají každoročně výzvou pro muže i ženy," říká Daniela Blahová z České Poštovny, která akci pořádá. „Na zimní závod Sněžka Sherpa Cup je příprava náročná. Do poslední minuty nevíte, co si pro vás Sněžka připraví. Závodníci můžou jít na sněžnicích nebo skialpech, ale nakonec stejně někteří z nich vyrazí v botaskách. Prý aby mohli běžet, blázni," povídá provozní Poštovny na Sněžce Dalibor Blaha. Sherpa Cup není pouze závodem, ale znamená rovněž možnost, jak dostat na nejvýše položenou stavbu v České republice a poštovní úřad potřebné zboží, které se následně prodává turistům.

S TŘICETI KILY NA SNĚŽCE ZA 68 MINUT

„Závodníků se už nemůžeme dočkat. Letošní zima je opravdu náročná a lanovka, kterou běžně využíváme pro zásobování Poštovny, je vlivem silného větru a nepřízně počasí často mimo provoz. A když jezdí, tak kromě provozního zajišťují chod našeho nejvýše umístěného občerstvení dvě ženy. A umíte si představit, jak náročné je nosit balíky s kofolou byť jen od lanovky do Poštovny v hlubokém sněhu. Závod má tedy nejen sportovní charakter," popisuje majitel České Poštovny Milan Blaha.

Trasa, kterou absolvují novodobí šerpové, je dlouhá 5,6 km a začíná u dolní stanice lanovky v Peci pod Sněžkou. Účastníci překonají převýšení 824 m. Ti nejlepší v loňském roce zvládli trať doslova uběhnout za 1 hodinu a 8 minut.

„Pro běžného turistu je to čas, který mu nestačí ani na cestu ze Sněžky dolů a to jen s malým batůžkem," kroutí hlavou Daniela Blahová nad obdivuhodnými výkony. Jaké časy se jim podaří letos?