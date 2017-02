Sídliště omládne za sto milionů

Hostinné - Radnice v Hostinném naplánovala pětiletý projekt opravy sídliště za 102 milionů korun. Realizace první etapy začne 3. dubna.

První panelák postavili v roce 1966, další připojili v následujících devíti letech. V Hostinném před více než čtyřiceti lety vyrostlo sídliště, které se stalo nejzabydlenější plochou ve městě. Nyní tam žije 831 lidí.

Vedení města se rozhodlo pro jeho rekonstrukci. Projekt regenerace a revitalizace sídliště přijde během pěti naplánovaných ročních etap celkem na 102 milionů korun. Je doopravdy potřeba? Místní občané i radnice se shodují, že skutečně ano. „Už je nejvyšší čas, vždyť se tu čtyřicet let nic nedělo," mají jasno obyvatelé sídliště. „Myslíme si, že opravy nutné jsou, na sídlišti se za celou dobu, co stojí, žádné významné stavební investice nekonaly," tvrdí starostka Hostinného Dagmar Sahánková. Co všechno se změní? Bude toho dost a lidé se musí připravit na to, že se sídliště promění ve staveniště. „Musí počítat s tím, že dojde k omezení provozu, bude to náročné," avizuje starostka. Již první etapa, která začne 3. dubna, přinese čtyři nová parkoviště, opravovat se budou chodníky a další cesty, obnovou projde vodovod i kanalizace, veřejné osvětlení. Mimo to navíc dojde k přeložce plynovodního potrubí.

PRVNÍ PANELÁK JE Z ROKU 1966



Na sídlišti v Hostinném žije čtvrtina obyvatel města. První panelák byl postaven v roce 1966, stavba celého sídliště byla dokončena o devět let později. S plány na rekonstrukci se začalo v roce 2012.

Město si zažádalo o dotaci, ale na víc než na čtyři miliony ročně nemůže dosáhnout. Proto počítá s tím, že projekt bude realizovat z větší části z vlastních peněz. Kvůli tomu si vezme úvěr v řádech desítek milionů.

Sídliště v Hostinném má omládnout za sto milionů

Shnilé lípy začaly padat v pondělí k zemi a to byl první signál, že se na sídlišti v Hostinném něco děje. Plánovaná pětiletá rekonstrukce nejobydlenější části města přijde podle projektu na 102 milionů korun. Do realizace první etapy za 14 milionů se pustí stavební firmy od 3. dubna, měsíc před tím bude po otevření obálek s nabídkami jasné, kdo zakázku získá.

Občané, kteří na sídlišti žijí, s povděkem kvitují, že se jeho tvář začne měnit do modernější podoby. „Čtyřicet let se tady nic nedělo, tak už je nejvyšší čas. Opravy jsou hrozně moc potřeba. Podívejte se na ty chodníky, ty jsou fakt ošklivý. Parkovat není kde, koše pro pejsky žádné, vývěsní tabule taky ne," sdělila svůj názor, ovšem nikoliv jméno místní důchodkyně, a už hnala pudlíka v dešti domů.

„Neznám sice konkrétní detaily, jak by měla rekonstrukce probíhat, ale vzhledem k tomu, že tady jezdím poslední tři roky s kočárkem, tak dobře vím, že nové chodníky jsou rozhodně potřeba," vyjádřila svůj názor Zuzana Dostálková a pokračovala: „Vidím to i z pohledu řidiče, protože mě rozčilují lidi, kteří místo po chodníku jdou po silnici. Přitom sama to tak často musím dělat. Po chodnících se prostě chodit nedá." Zuzana Dostálková ještě okomentovala plánovanou výstavbu dalších parkovacích míst a zeleně. „Zaparkovaných aut je na sídlišti hodně. Rodiče taky bydlí na sídlišti, na jeho okraji, a tam věčně není kde zaparkovat. Od pondělí se tady rámusí s pilou, jak se kácí stromy. Pokud bude na sídlišti více zeleně a dětských hřišť, tak to rozhodně vítám," řekla.