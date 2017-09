Silničáři opraví cestu k Betlému

Trutnovsko - Policisté zásahové jednotky Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje zadrželi v úterý dopoledne na Trutnovsku čtveřici mužů (dva ve věku 36 let, další 39 let a 46 let) z Trutnova. Všichni jsou důvodně podezřelí ze spáchání zvlášť závažného zločinu na úseku toxi. Byli předáni policistům ze služby kriminální policie a vyšetřování a následně převezeni na policejní služebny.