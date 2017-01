Skiareály pokryl sníh, vlekaři i lyžaři jásají

Trutnovsko - Z nulové sněhové pokrývky je najednou skoro metr.

Skiareály v Krkonoších, a to i ty malé, mohou koncem týdne pustit skoro všude zelený semafor natěšeným lyžarům. Sněhu napadlo tolik, že si odpočinou i děla. Podmínky pro zimní sporty jsou skoro všude ideální. „Máme v provozu všechny lanovky a přes 20 kilometrů sjezdovek," říká například Čeněk Jílek ze Skiareálu Špindlerův Mlýn. SkiResort Černá hora – Pec jich aktuálně nabízí ještě o 21 km více.

Skiareály pokryl sníh, lyžaři i vlekaři jásají

Zástupci většiny skiareálů samozřejmě překypují nadšením. „Takové podmínky tu nebyly od začátku zimní sezony. Na sjezdovkách aktuálně leží od 60 do 120 centimetrů sněhu. Dostatečná vrstva je i mimo ně, takže můžeme doporučit po Černohorské sáňkařské dráze nebo atraktivní večerní sáňkování s čelovkami, nad kterým dohlížejí průvodci z naší lyžařské školy," komentuje situaci Petr Hynek ze SkiResortu Černá hora – Pec. Dodává, že pět areálů propojují rolby SkiTour a jedenáct linek skibusů.

VEČER HROMOVKA,RÁNO FRESH TRACK

„Do Špindlerova Mlýna přišla pravá zima, neustále chumelí a v nejbližších dnech mají napadnout další desítky centimetrů sněhu. Po svátcích se navíc tradičně uvolnily sjezdovky a fronty u lanovek jsou minimální. Lyžování prostě nemá chybu," pochvaluje si Čeněk Jílek ze špindlerovského Skiareálu a zve i na večerní lyžování na Hromovce. Lyžaři se ve Špindlu vydávají na sníh už brzy ráno na takzvaný Fresh Track, tedy ranní lyžování na čerstvě urolbované sjezdovce ještě před oficiálním otevřením lanovek, které je spojeno s horskou snídaní.

„Je to paráda. Už několik let jsme tolik sněhu na horách nezažili," tetelí se lyžaři. Při pohledu na informace ze všech lyžařských areálů však zaplesá srdce nejen sjezdařů, ale i běžkařů, pro které se začínají upravovat tratě.

HODNĚ SNĚHU, HODNĚ CIZINCŮ

Radost panuje i v méně navštěvovaných skiareálech, nebo těch, které jsou položeny o poznání níže. Lyžuje se například na Benecku, ve Strážném, v Dolním Dvoře, Herlíkovicích, žacléřském Prkenném Dole, Mladých Bukách, ale také třeba v Petříkovicích u Trutnova a v dalších lokalitách.

Jak to včera konkrétně vypadalo například v Černém Dole, jsme zjišťovali přímo na místě.

„Je to výborné, na kopcích to je paráda," lebedí si ředitel černodolského areálu Tomáš Vojtěch. Skibus SkiResortu Černá hora – Pec právě přiváží další várku lyžařů, kteří se hrnou ke sjezdovce. Je jich hodně a nejvíce cizinců. Poláci, Němci, Rusové, Holanďané, ti všichni si užívají zimních radovánek. Na svahu upravuje čerstvě napadaný sníh rolba. „Sjezdovky udržujeme dvakrát denně, ráno přicházejí rolbaři na pátou," říká šéf Skiareálu Černý Důl. Děti skotačí v hlubokých závějích. Méně radosti z nich má Holanďan, který v nich uvízl a blokuje odjezdovou cestu. Nakonec mu pomáhá krajan a pomocí lana vysvobodí jeho i netrpělivou frontu vozidel, která se za ním vytvořila. „Období kolem vánočních svátků bylo enormně silné. Prvních čtrnáct dnů v lednu bývá lidí o poznání méně, ale to je přirozené. O víkendech a jakmile začnou jarní prázdniny, se areály zase výrazně naplní," domnívá se Vojtěch. „Kvůli odklízení napadaného sněhu pomohlo, že návštěvníků není ve všedních dnech takové množství jako o svátcích. Jinak by byl velký problém upravovat cesty kvůli zaparkovaným autům," doplňuje starosta Černého Dolu Zdeněk Kraus.

Přesto platí i některá varování:



Velké množství napadaného sněhu v krátké době přináší i některá rizika. „Je vysoké riziko pádu větví nebo dokonce celých stromů! Naši lesníci jsou v terénu a případné polomy na cestách se snaží operativně odstraňovat," informoval včera mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Horská služba upozorňuje na stále platící třetí stupeň lavinového nebezpečí. Jde o kritickou a velmi zrádnou situaci. Sněhová pokrývka vykazuje malou stabilitu. Existuje možnost pádu lavin z nového a navátého sněhu a lavin deskových.