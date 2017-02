Skyla je v naději. A s ní i královédvorská ZOO

Dvůr Králové - Péči jako u gynekologa má samička hrabáče kapského Skyla. Exotická zvířata původem z Afriky chovají pouze dvě zoologické zahrady v republice.

Ačkoli v té královédvorské jsou hrabáči teprve krátce, chovný pár už je v radostném očekávání. A vzácný přírůstek, i když ještě není na světě, má náležitou péči. Samička Skyla, která se do dvorské zoo dostala loni v létě z Anglie a moc potěšila osamělého samce Eka, bude mít potomka v březnu nebo dubnu. Gravidita hrabáčů totiž trvá šest až osm měsíců. Nastávající matku hlídají ošetřovatelé, zoologové i veterináři a pravidelně ji vyšetřují ultrazvukem. „O samici, která by s Ekem vytvořila chovný pár, jsme usilovali od doby, co k nám Eko před jeden a půl rokem dorazil. Jsme rádi, že se to podařilo tak brzy, protože hrabáčové jsou v zoologických zahradách chováni poměrně vzácně," doplnila zooložka Gabriela Linhart.