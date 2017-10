Smrdutá fabrika na čele žebříčku Arniky

Kocbeře - Laminátovnu firmy Peter – GFK ekologický spolek Arnika znovu zařadil na čelo největších znečišťovatelů ovzduší. V kategorii vypouštěných rakovinotvorných a potenciálně rakovinotvorných látek fabrika za rok 2016 skončila na třetím místě.

FIRMA PETER GFK sídlí v Kocbeřích u silnice vedoucí z Jaroměře na Trutnov. Lidem vadí zápach odtud vycházející.Foto: Deník / Pich Jaroslav

Na čele žebříčku, kterému vévodí Spolana Neratovice, se přitom podkrkonošská výrobna umisťuje pravidelně. Její produkce škodlivých látek loni klesla. Přesto kocbeřská produkce styrenu, významné aromatické průmyslové chemikálie, patří k nejvyšším v republice.



Vedení fabriky však žebříček ekologického spolku považuje za zavádějící. „Je neobjektivní,“ řekl Deníku před časem Karel Macháč, jednatel společnosti Peter – GFK. „Řadí nás na úroveň Spolany, což je absurdní. Žebříček srovnává potenciálně rakovinotvorné látky s prokazatelně rakovinotvornými. To je absurdní. Pokud by byl styren tak závažný, nepoužíval by se v autech nebo jako součást zateplení domů,“ dodal Macháč.



„Průmyslové podniky vypouštějící styren do ovzduší by měly podléhat přísnějším předpisům. Podle našeho názoru mají být nucené používat nejlepší dostupné technologie,“ řekl Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady spolku Arnika.



Spolek žebříček vydává každoročně. V klasifikaci se odvolává na Mezinárodní agenturu pro výzkum rakoviny. Rakovinotvorné látky poškozují hormonální soustavu člověka. V porovnání s neratovickou Spolanou je však produkce kocbeřské firmy Peter – GFK pětinásobně nižší.



Lidé bydlící v blízkosti kocbeřské fabriky si však často na zápach, který z fabriky uniká, stěžují. Oficiálně však ze strachu o ztrátu zaměstnání mluvit nechtějí.

„Když podnět od kohokoliv obdržíme, okamžitě jej řešíme. Nesnažíme se problémům se zápachem vyhýbat. Jeho nejčastější příčinou je nedodržení pracovní kázně zaměstnanců,“ brání se Karel Macháč, jednatel společnosti Peter GFK.



Firma Peter – GFK v minulosti už několikrát musela zaplatit pokutu České inspekci životního prostředí. Ta přestože přiznává, že kontrola zápachu v ovzduší je problematická, udělila fabrice už několikrát sankci.



V roce 2013 tu proběhla první neplánovaná kontrola na popud občanů. Inspekce fabrice uložila pokutu 400 tisíc korun. „Firma neprováděla výměny aktivního uhlí na laminátovně a v lakovně,“ sdělila Jana Jandová z České inspekce životního prostředí.



Další pokutu laminátovna Peter – GFK obdržela například v loňském roce za vypouštění odpadních vod z čistírny do Kocbeřského potoka.



Žebříček Arniky

Rakovinotvorné, pravděpodobně či potenciálně rakovinotvorné látky: