Sníh ochromil dopravu v kraji

Trutnovsko - Vše, před čím meteorologové varovali, se ve středu vyplnilo. Sníh se sypal, vítr z něj dělal sněhové jazyky a auta se smekala.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Fanta

Husté sněžení začalo už v noci na středu a pokračovalo i dopoledne. Vydatné bylo zejména na horách, například v krkonošském Černém dole napadlo do rána 44 centimetrů. Sněžení v kombinaci se silným větrem tvořilo sněhové jazyky a na mnoha místech zavládla i pověstná bílá tma.

Ochromila provoz na silnici od Červeného Potoka po Malou Moravu nebo mezi Broumovem a Božanovem na Náchodsku.

SILNICE BLOKOVALANÁKLADNÍ AUTA

„Od rána do 15.20 hodin se v Královéhradeckém kraji stalo 55 dopravních nehod," řekl včera Deníku mluvčí krajské policie Jan Čížkovský. Řadu dalších nehod řidiči vyřešili bez policie.

V Pardubickém kraji byly vedle řady vedlejších silnic zablokovány i hlavní silniční tahy. Doprava tam stála zejména kvůli kamionům.

Odpoledne sněžení ustalo, ale klid netrval dlouho. Už kolem třetí hodiny začalo opět silně sněžit na Trutnovsku a večer vánice zasáhla většinu východních Čech.

Krkonoše po letech konečně zasypal sníh

Horská služba Krkonoše vyhlásila třetí stupeň lavinového nebezpečí. „Na hřebenech Krkonoš napadlo včera za posledních 48 hodin více než půl metru nového sněhu, a to za působení severozápadního, později západního větru. Na závětrných stranách a žlabech je ho uloženo větší množství. Napadl na zledovatělou sněhovou pokrývku. Ta nyní vykazuje malou stabilitu," varoval lavinový preventista Robert Dlouhý.

Třetí stupeň znamená, že uvolnění laviny je možné již při malém zatížení, a to zejména na strmých svazích. V některých případech je možnost samovolného uvolnění lavin středních a ve výjimečných případech i velkých rozměrů.

Po některých chodnících v Trutnově se nedalo včera ráno chodit, lidé se bořili do závějí. „Děláme, co můžeme. Napadlo skoro čtvrt metru sněhu a lehké stroje už nám to neberou. Veškerou dostupnou techniku máme v terénu a musíme najímat i techniku od stavebních firem. Všechno trvá déle a navíc vytrvale chumelí," vysvětloval ředitel Technických služeb Trutnova Lumír Labík. Lidem hlavně vadilo, že nebyl prohrnutý chodník u nemocnice, kam chodí pacienti. „Vždyť tudy chodí nemocní lidé, kteří jsou třeba rádi, že sem dojeli a nemusí k nim sanitka. To by měla být priorita. Počasí technické služby nemělo proč zaskočit. Vše se dalo předvídat, vždyť nežijeme někde na jihu. Jsme skoro v horách," nadávali občané. Do zálivů zastávek nemohly ani zajíždět autobusy. Tak přišly ke slovu ruční hrabla na sníh.