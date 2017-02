Snobárna z Pretty Woman?

Špindlerův Mlýn /FOTO, VIDEO/ - Pod sjezdovkou ve Svatém Petru ve Špindlerově Mlýně se hrálo ve sněhu koňské pólo. Všichni jeho protagonisté byli ze zahraničí, nejvíce z Velké Británie, ale i z Jižní Afriky a Malajsie.

Na závěrečném večírku, který uváděla VIP moderátorka Eva Decastelo, o estetické medicíně promlouval Roman Šmucler a modelky a modelové se svlékli do spodního prádla, se sešlo více lidí, než kolik se jich věnuje koňskému pólu v Čechách. Hra, která vznikla v 6. století před naším letopočtem v Persii, bojuje na českém území s nízkou členskou základnou i nálepkou snobského sportu.

NENÍ TO JEN HRA PRINCE CHARLESE A BOHATÝCH

„Více než třicet nás není a větší počet je žen," přiznává Naveed Gill, Brit, který tento sport do České republiky přivedl v roce 2008. „Lidi si u nás pořád myslí, že pólo, to je Pretty Woman nebo princ Charles. Ale pólo se změnilo, přístup je jiný, není to jen hra pro bohaté. Chceme, aby se k němu dostali všichni," vysvětluje.

I proto se ho snaží atraktivním způsobem představit veřejnosti a nalákat případné nové zájemce. „Když chcete začít hrát pólo nebo si ho aspoň vyzkoušet, neznamená to, že si musíte hned kupovat koně nebo pálku. Všechno máme, rádi zapůjčíme. Stačí přijít a zkusit si to. Budu nejradši, když mezi nás přijdou lidi, co nejsou byznysmeni. Prostě ti, kdo mají rádi sport a chtějí být fit. Musíme otevřít dveře pro lidi, ne zablokovat," říká zakladatel prvního českého pólo klubu.

Pro našince exotický sport prezentuje na nezvyklých místech mimo tradiční hřiště. Hrálo se v parku na pražské Letné, pólo předvedl i v Pardubicích a Lomnici nad Popelkou. Na špindlerovském sněhu se hrálo počtvrté. „Chceme, aby celý rok něco běželo. Je dobré ukázat tento sport veřejnosti, informovat, vidět ho na vlastní oči," povídá Naveed Gill.

VE ŠVÝCARSKU NA LEDU, TADY CHCE NA PLÁŽ

Zimní varianta póla není v Evropě ničím neobvyklým, hraje se v několika zemích. Nejslavnější jsou turnaje ve švýcarském Svatém Mořici, kde se koná nejstarší turnaj na světě na ledě na jezeře, a v rakouském Kitzbühelu. „U nás v Čechách bych chtěl udělat turnaj na pláži. Pořád nějakou hledám, kde by se dalo hrát," prozrazuje.

Czech Snow Polo Masters ve Špindlerově Mlýně bylo čistě v podání zahraničních hráčů a ukázalo, že zápasy na sněhu nebývají ani pro ně jednoduchou záležitostí. „Je to těžké hlavně tehdy, pokud se sníh boří a míček v něm zůstává. Koně jsou víc unavení, když je sníh hluboký. Pro pólo je lepší, když je sníh hladký a míček běží dopředu, i koně to lépe zvládají. Na každou hru dostávají na podkovy ozuby a takzvané vyhazováky, aby neklouzali a kopyty vyhazovali sníh," popisuje.

PENALTY I KARTY, JE TO HOKEJ NA KONÍCH

Nesmlouvavé souboje, prudké rány, penalty, ale i žluté a červené karty. Pólo sice vypadá jako galantní sport, pravda je ovšem opačná. „Džentlmenské chování končí, když se začíná hrát. Prostor na něj je mimo zápas, tam ano. Ale na hřišti se bojuje jako o život o vítězství," potvrzuje Brit. „Je to tvrdý sport, proto má i rozhodčího, který kontroluje hru. Je to hokej na koních," tvrdí. „Když chcete hrát pólo, musíte mít kondici. Při sedmi a půl minutách na hřišti 274x146 metrů uběhne kůň řadu kilometrů. A to je přitom jen jedna ze čtyř částí hry. To už je skoro jako Velká pardubická," pousměje se.

Naveed Gill, kterého přivedla do republiky v roce 1993 práce pro firmu Xerox a později Tiscali, jejímž byl generálním ředitelem, o sobě říká, že není tím, kdo založil tento sport v Čechách. „Jen jsem ho obnovil. Má velkou tradici, stačí se jít podívat do hřebčína v Kladrubech, tam je vše uchované.

Provozoval se pod rodem Kinských, následovala se tradice anglické šlechty. Po válce se pólo na českém území nehrálo. Až v roce 2008 jsme začali psát jeho novodobou historii."