Stará radnice s věžičkou čeká. Vzniknou v ní sociální byty?

Svoboda nad Úpou - Některá města jdou naproti lidem při rozhodování o důležitých věcech a pořádají ankety.

STARÁ RADNICE ve Svobodě nad Úpou.Foto: DENÍK/Jana Mudrová

Svobodští se v této formě spolupráce zhlédli a již několikrát ji vyhlásili. Pomáhá jim získat názor obyvatel a snaží se podle výsledků anket řídit. Nedávno jim pomohla forma dotazování při hlasování v zastupitelstvu o tom, jak naložit se starou radnicí, ve které kdysi bývalo kino a sídlili tam ještě před pár lety hasiči.

HODINY NEJDOU, VĚŽIČKA SE NAKLÁNÍ

Budově s charakteristickou štíhlou věžičkou vévodí mechanické hodiny, které však nejdou, protože stroj se musel každý měsíc za nemalé peníze seřizovat. Věž je nakloněná, dům viditelně chátrá a začíná volat po radikálním řešení. Otázku Co s ním? si v zastupitelstvu pokládají mnoho let. Protože možností k řešení je víc, obrátili se radní na občany a předložili jim na výběr několik možností. Demolice, prodej nebo oprava se zachováním historického rázu budovy, to vše bylo ve hře. Nakonec nejvíc respondentů volilo variantu, která předpokládá zachování domu a čekání na vhodný dotační titul.

I když nadějí na získání peněz není mnoho, jedna je reálná. Podle chystaného zákona o sociálním bydlení totiž musí každá obec zajistit tento tip bydlení všem, kteří na něj mají nárok. A protože takové byty se musí mnohde postavit, Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne provozní a investiční dotaci. „Výzvu se otvírá už v dubnu. Připravujeme výběr projektanta na sociální byty a kulturní sál, po kterém volá svobodská veřejnost," popsal starosta Jiří Špetla možnou formu záchrany staré radnice. Vstup do bytového prostoru a kulturního zařízení plánují dispozičně odděleně. „V domě může vzniknout osm bytů," spočítal starosta a dodal, že přidělování jednotek má svá zákonná pravidla.

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ JEN PRO PRACUJÍCÍ

„Pojem sociální bydlení může vyvolávat mylné představy. Půjde výhradně o pomoc lidem, například z mladých rodin, kteří nemají střechu nad hlavou, ale chtějí pracovat. Doporučit je musí Úřad práce. Přidělovat se budou na dobu určitou, nejdéle na dva roky, každou žádost posoudí i naše sociální pracovnice a bude muset schválit rada. Tohle si dokážeme ohlídat," upozornil Jiří Špetla. „Anketa je transparentní záležitost, mnohdy zastupitelům pomůže v orientaci, co si přeje veřejnost. Je to důležité. Teď jsme například lidi oslovili k zamýšlené regulaci používání zábavní pyrotechniky," upozornil na další svobodské téma Jiří Špetla.