Stavba Petrovky ožije, vyhořelá horská bouda dostává novou tvář

Špindlerův Mlýn - V příštím týdnu se znovu rozjedou stavební práce na nové Petrově boudě v Krkonoších. Roste v místě, kde původní bouda v roce 2011 vyhořela.

Petrova boudaFoto: Snowy Chalet

Velikonočními svátky skončí zimní spánek v objektu nové Petrovy boudy, která se staví na hřebenech Krkonoš nad Špindlerovým Mlýnem. Informaci Deníku potvrdil Martin Havlík, zástupce investora, jednatel firmy Snowy Chalet.

Vrchlabská stavební společnost STAS, která realizuje zakázku výstavby dvou domů v nadmořské výšce 1288 metrů, má projekt za 120 milionů korun dokončit do konce roku 2019. „Výstavbu zatím neprovází žádné výraznější problémy, vyjma těch klimatických," uvedl Havlík. „Pracuje se v horském prostředí, ve výšce nad tisíc metrů, na hřebenech, proto je pochopitelně nutné počítat s takovými okolnostmi," dodal.

Obnovu prací spustí v příštím týdnu. „Začne se v momentě, jakmile bude vyfrézovaná cesta. Počítáme s tím, že se tak stane hned po Velikonocích. Uvidíme, co nám dovolí klimatické podmínky," řekl zástupce investora. „Je potřeba dostat nahoru materiál a lidi. Dělníci těžko budou chodit do takové výšky pěšky. Musíme respektovat i ostatní. Krkonoše, to nejsou jenom Petrovka. Po hřebenové túře chodí hodně turistů a také kvůli nim se počká s vyfrézováním cesty až po Velikonocích. Mohli bychom to udělat i dříve, ale k návštěvníkům hor by to nebylo fér," připomenul.

Šest let po požáru, který zničil legendární krkonošskou Petrovu boudu, už stojí na jejím místě hrubé stavby dvou budov. Investor Snowy Chalet je odívá do nového hávu. Narýsoval objekt, který bude mít šedesát dva lůžek a naváže na slavnou tradici vyhledávané horské boudy. „Přejeme si, aby letos bylo pěkné počasí celou dobu a stihlo se udělat vše, co je v plánu," prohlásil Martin Havlík, jednatel Snowy Chalet. Stavbaři vrchlabské firmy STAS se v příštím týdnu pustí do díla po pětiměsíční pauze. „Sníh napadl dříve, práce proto byly ukončeny v polovině listopadu. Nechtěli jsme jít do rizika," vysvětlil Havlík.

V objektu A, hlavní budově, která se má stavět podle harmonogramu 840 dní, jsou vyjma třetího nadzemního podlaží dokončené nosné konstrukce. Objekt je opláštěn dřevěnými deskami a zakryt dočasnou střechou ze svařované fólie. Od výstavby třetího nadzemního podlaží odstoupili stavbaři v loňském roce kvůli nástupu zimního počasí a provázanosti na technologie, naplánované v této části budovy na rok 2017. V objektu B, vedlejší budově, je hotová hrubá stavba s krovem, opatřeným dočasnou krytinou z hydroizolačních pásů. Letos dojde rovněž k výstavbě čistírny odpadních vod. Stavba nové Petrovy boudy začala v květnu 2016 poté, co se investor v září 2015 dočkal stavebního povolení.

Turisty táhlo i víno z Uher

Petrova bouda patří k horským boudám, které se nesmazatelně zapsaly do historie Krkonoš. První zpráva o vzniku zdejší boudy pochází z období kolem roku 1790. Už dříve tu sice stála tzv. letní bouda, sloužící k přechodnému obývání v době letní pastvy, ale historické dokumenty udávají, že již v roce 1811 postavil Johann Pittermann na jejím místě novou, celoročně obývanou boudu, jejíž název byl odvozen od jeho různě překrucovaného jména Pittermann. Jejím obyvatelům Němci říkali ve svém dialektu zkráceně Pittersleute, někdy i Petersleute – česky „Pittermanovi lidé". Postupem času se jméno ustálilo na názvu Petrova bouda. Johann Pittermann neměl žádné děti a v roce 1844 prodal boudu synovci Johannu Zineckerovi ze známé krkonošské rodiny za 400 zlatých. Nový majitel velmi pozdvihl úroveň služeb pro návštěvníky. Pod jeho vedením se bouda stala jedním z nejoblíbenějších cílů turistů a poutníků. Hlavní zásluhu na tom prý měla stále dobrá nálada majitele a kvalitní víno dovážené z dalekých Uher.