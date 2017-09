Stavba svede průvod Pecnu jinam

Semily - Výstavba dvou kruhových objezdů za 30 milionů brání průvodu. Musí jít jinudy.

Od poloviny srpna probíhá v Semilech výstavba kruhových objezdů. Investorem je Liberecký kraj. Začala demolicí jednoho objektu. A kvůli výstavbě bude letos přesunut průvod, který zahajuje masově oblíbenou dožínkovou a spolkovou slavnost Semilský pecen, která proběhne již v sobotu 9. září. „To je škoda, ale zase si myslím, že ty kruháče budou dobré pro dopravu, městem nebude projíždět tolik aut,“ myslí si Lukáš Havrda ze Semil.

PRŮTAH MĚSTEM

Město Semily dlouhodobě plánuje průtah městem Bořkovská – Brodská, který odvede dopravu z města a ulehčí průjezd automobilů. „Zahájení okružních křižovatek je první etapou k tomuto cíli,“ sdělila starostka Semil Lena Mlejnková. Nový kruhový objezd vzniká ze stávající křižovatky silnic druhé a třetí třídy v ulicích Žižkova a Brodská. Druhá okružní křižovatka se bude stavět jen o kousek dál, stavební úpravou projdou stávající průsečné křižovatky v ulicích Bořkovská a Nádražní.

„Místo dvou původních rušných křižovatek v centru Semil vzniknou dva bezpečnější kruhové objezdy za sebou, které zároveň zrychlí provoz,“ vysvětlil náměstek hejtmana Marek Pieter. Vše to bude stát skoro 30 milionů korun. Rekonstrukce je spolufinancována z 85 procent z Integrovaného operačního programu.

TRASA PRŮVODU

Stavební práce probíhají za částečných uzavírek. A ty zasáhnou právě do průvodu Semilského pecenu. Tentokráte půjde průvod ulicí Pekárenskou, kolem mateřské školky dorazí do ulice Luční, na křižovatku s ulicí Nádražní a stejnou trasou jako vždy do cíle. „Ideálním místem ke sledování tedy bude ulice Luční, diváci pak mohou projít podél stadionu přes lávku přímo na Ostrov, kde se Semilský pecen koná,“ upřesnila vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů semilské radnice Kateřina Šromová. Na Ostrově pak čeká návštěvníky program.

Na semilském Ostrově se v sobotu 9. září uskuteční již počtrnácté Podkrkonošská slavnost úrody pod názvem Semilský pecen. I tentokrát je pro návštěvníky připraven bohatý program. Na Ostrově se kromě zemědělců a řemeslníků budou prezentovat také regionální spolky a sdružení. Pecen pochopitelně patří řemeslnictví a výrobkům z regionu – návštěvníci tak ochutnají nejrůznější regionální potraviny, medovinu a další dobroty. V pátek nebude chybět tradiční Ďolík fest. Sobotní dopoledne na Ostrově už bude patřit zábavě. Pecen si prostě užijí velící i malí, bez rozdílu data narození. Těšit se mohou na slavnostní vyhlášení hned několika soutěží – Podivíni mezi plody a druhý ročník soutěže o nelepší doma upečený řemeslný chléb s názvem Dobrý pecen. Odpoledne před zámkem opanují muzikanti všech hudebních žánrů. Hvězdou programu bude zpěvačka Eva Pilarová.